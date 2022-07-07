سداد الضريبة العقارية على القطاعات الصناعية.. كَمْ تتحمل خزينة مصر

وافق مجلس الوزراء المصري على تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المقامة للقطاعات الصناعية.

لمدة 3 سنوات، تبدأ من 1 يناير 2022، بتكلفة إجمالية متوقعة 3.3 مليار جنيه ؛ مما يساهم فِيْ دعم جهُود الدولة الهادفة إلَّى توطين الصناعة، والحفاظ على عجلة الإنتاج المحلي، وتوفِيْر المزيد من فرص العمل، وتوسيع قاعدة التصدير، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فِيْ الأسواق العالمية.

دعم القطاع الصناعي فِيْ مواجهة التحديات

وأكد وزير المالية محمد معيط أن هذا القرار يأتي تنفِيْذا للتوجيهات الرئاسية لدعم قطاع الصناعة فِيْ مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأضاف الوزير أن هذا القرار يشمل قطاعات صناعة السيارات والُغُزل والنسيج والجلود والخشب والأثاث والأسمنت والحديد والسيراميك والورق ومنتجاته والطباعة والنشر ومواد البناء والبورسلين والصينية والحراريات والهندسة، التعدين والتعدين والصناعات الإلكترونية والكهربائية والصيدلانية. والصناعات الطبية والكيميائية والغذائية والنباتية والحيوانية وغيرها من الصناعات التحويلية.

استجابة استباقية “مرنة” … واحتواء الصدمات

وقال الوزير إن هذا القرار يأتي فِيْ إطار النهج الاستباقي الذي تتبناه الدولة فِيْ التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، مما يساعد فِيْ التخفِيْف من حدتها على الأنشطة الإنتاجية، واحتواء أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للحرب فِيْ أوروبا، والمساهمة فِيْ الاستقرار النسبي لتكاليف عملية الإنتاج خاصة فِيْ ظل الارتفاع غير المسبوق للتضخم المستورد من الخارج.

وفِيْ هذا السياق، تم إجراء تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة، بما فِيْ ذلك الإعفاءات التي تضمنتها تحفِيْز الصناعة، بما فِيْ ذلك تعليق دفع الضريبة على الآلات والمعدات المستوردة من الخارج لاستخدامها فِيْ الإنتاج الصناعي لمدة عام واحد. من تاريخ الإفراج عَنّْهم وإسقاطهم فور بدء الإنتاج، بالإضافة إلَّى قانون “تجاوز المقابل”. التأخير والضريبة الاضافِيْة “التي اقرها مجلس النواب مما يساهم فِيْ دعم القطاع الصناعي فِيْ مواجهة الاعباء الناجمة عَنّْ الازمة الاقتصادية العالمية.

وأشار الوزير إلَّى حرص الدولة على دفع أعباء التصدير المتأخرة للشركات المصدرة رغم كل الأزمات العالمية. من أجل الحصول على سيولة مالية كافِيْة لضمان دوران عملية الإنتاج والتصدير، بلغ إجمالي ما أنفقناه على الشركات المصدرة حوالي 35 مليار جنيه، منذ بدء مبادرات دفع المستحقات المتأخرة للمصدرين مع صندوق تنمية الصادرات حتى حاليا.