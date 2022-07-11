سدايا تواصل التسجيل في برنامج التدريب الصيفي AI Summer Champions

تواصل SDAYA التسجيل في برنامج أبطال الذكاء الاصطناعي الصيفي، إحدى مبادرات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لتسريع تطوير القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي. تهدف المبادرة إلى توفير 6 مسارات تدريبية متخصصة يتم توفيرها إلكترونيًا (عن بعد) بالتعاون مع منصة FutureX ومنصة Coursera. يتضمن كل مسار سلسلة من الدورات التدريبية النوعية في المجال.

مزايا البرنامج

وقالت الهيئة أن البرنامج يوفر العديد من المزايا منها ما يلي

برامج متخصصة من جامعات وشركات عالمية. تعلم كلمات الأغاني بشكل كامل وفي الوقت المناسب. وجود مدرسين متخصصين لمساعدة المتدرب. الحصول على شهادة معتمدة من SDAIA في حالة اجتياز مسار التدريب.

يمكنك التسجيل في البرنامج من خلال موقع الهيئة العامة للبيانات والذكاء الاصطناعي وأكمل استمارة التسجيل.