سدد تمويلك علي دفعات بأقل دخل بدون كفِيْل ولا تحويل الراتب لجميع العملاء

ادفع تمويلك على أقساط بأقل دخل، وهُو عرض تمويلي يهدف إلى إتاحة الفرصة للعملاء للاستفادة من مبالغ مالية كبيرة يمكنهم دفعها بأقساط شهرية مريحة ومجدولة حسب رواتبهم الشهرية ووفقًا لجميع أموالهم المالية الأخرى. كَمْا يتم توفِيْر هذا المنتج لجميع العملاء من جميع الجنسيات داخل إقليم المملكة العربية السَعُودِيْة كاش يمكنهم الاستفادة منه من خلال إجراءات سريعة وسهلة.

التمويل بالتقسيط بأقل دخل وبدون مصادقة

تمويل فوري بدون كفِيْل او كفِيْل وبدون الحاجة الى تحويل الراتب الشهري للطالب وهذا المنتج جزء من مجموعة الحَلْول التمويلية المتوفرة لدى الشركة السَعُودِيْة للتمويل حيث تقدم الشركة مجموعة من المنتجات التمويلية التي تخدم احتياجات القطاع الفردي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، بالإضافة إلى تقديم حَلْول تمويلية مميزة لقطاع الأعمال أيضًا، وقد صممت الشركة السَعُودِيْة للتمويل التمويل الشخصي بصيغة إسلامية وبمبالغ مالية كبيرة يمكن الحصول عليها من خلال التسهِيْلات والشُروطْ والمتطلبات البسيطة وغير المعقدة.

كيف يمكنني التقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي للقطاع الفردي فِيْ الشركة السَعُودِيْة للتمويل

قدمت الشركة السَعُودِيْة للتمويل العديد من الوسائل التي يمكن من خلالها التقدم بطلب للحصول على طلب التمويل الشخصي المتاح للشركة للقطاع الفردي فِيْ المملكة. يمكن تقديم الطلب إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي للشركة السَعُودِيْة للتمويل عبر الإنترنت، واستيفاء استمارة طلب التمويل بكافة البيانات الشخصية المطلوبة، ويمكن للعميل التقديم على الطلب من خلال زيارة أقرب فرع للشركة السَعُودِيْة للتمويل الموجود داخل المملكة العربية السَعُودِيْة، وإرسال الأوراق والمستندات اللازمة لإكَمْال الطلب. طلب.

تعرف على أهم مزايا التمويل الشخصي من الشركة السَعُودِيْة للتمويل

قدمت الشركة السَعُودِيْة للتمويل العديد من المزايا التي يمكن للعميل الاستفادة منها عند التقديم.

تم تصميم قرض الشركة السَعُودِيْة للتمويل للقطاع الفردي فِيْ المملكة بصيغة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية فِيْ المملكة.

من خلال هذا المنتج تقدم الشركة مبالغ كبيرة تصل إلى نصف مليون ريال سعودي.

لا يحتاج مقدم الطلب إلى تحويل راتبه الشهري للاستفادة من هذا المنتج.

تقدم الشركة السَعُودِيْة للتمويل مبالغ مالية يمكن الحصول عليها بدون كفِيْل أو كفِيْل، بمبلغ يصل إلى 100،000 ريال سعودي.

يمكن لمقدم الطلب الاستمتاع بالعديد من خيارات الدفع، والتي يمكن استخدامها لدفع مبلغ التمويل الشخصي فِيْ دفعات شهرية سهلة ومجدولة.

يمكن أن تصل فترة سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون كفِيْل وبدون تحويل الراتب من الشركة السَعُودِيْة للتمويل إلى 5 سنوات.

عملت الشركة السَعُودِيْة للتمويل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة على تقديم منتج تمويل شخصي بدون ضامن وبدون تحويل الراتب للقطاع الفردي بهامش ربح تنافسي.

يمكن للمواطنين السعوديين والوافدين الاستفادة من التمويل الشخصي من الشركة السَعُودِيْة للتمويل.

المتطلبات الأساسية لاستكَمْال طلب قرض الشركة السَعُودِيْة للتمويل للقطاع الفردي بدون كفِيْل أو تحويل راتب