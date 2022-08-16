سدد قبل قطع الخدمة.. طرق الاستعلام عَنّْ فاتورة التليفون الأرضي فِيْ مصر

ارتفع معدل البحث عَنّْ طرق وخطوات للاستعلام عَنّْ فاتورة الهاتف الأرضي لشهر يوليو 2022، خاصة بعد انتهاء المَوعِد النهائي لدفع الفاتورة دون دفع غرامة.
آخر مَوعِد لسداد الفاتورة يبدأ من اليوم 16 أغسطس بالإضافة إلَّى الغرامة قبل تحويل الخط للاستلام فقط لمدة شهر ينتهِيْ فِيْ 15 سبتمبر وتوقف الخدمة نهائيا بعد ذلك فِيْ أكتوبر فِيْ حالة عدم -دفع.
خطوات الاستعلام عَنّْ فاتورة الهاتف الأرضي يوليو 2022
- قم بتسجيل الدخول إلَّى موقع المصرية للاتصالات من خلال الرَابِطْ التالي
- اختر خدمة الخط الأرضي
- اختر الخدمات من أعلى الصفحة
- اختيار الاستفسار عَنّْ فاتورة الهاتف الأرضي
- أو الدخول مباشرة من خلال الرَابِطْ التالي
- أدخل رمز المقاطعة
- أدخل رقم الهاتف الأرضي
- انقر فوق الاستفسار
- تظهر الفاتورة والفواتير المتراكَمْة على الهاتف حسب نظام المشترك.
كَيْفَِيْة سداد فاتورة الخط الأرضي
حددت المصرية للاتصالات عددًا من الطرق لدفع ودفع فاتورة الهاتف الأرضي عبر الإنترنت، بما فِيْ ذلك الدفع عَنّْ طريق بطاقة Visa أو بطاقات الائتمان، أو من خلال شركات التحصيل عبر الإنترنت، من خلال موقع المصرية للاتصالات من خلال إحدى خدمات الدفع الإلكتروني.
الدفع عَنّْ طريق موقع المصرية للاتصالات
- بعد معرفة الفاتورة يتم تحديد طريقة الدفع
- أدخل معلومات التسجيل المطلوبة
- اضغط على كلمة “Pay”
- فِيْ النهاية، سترى عبارة “نجاح دفع الفاتورة”.