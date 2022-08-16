سدد قبل قطع الخدمة.. طرق الاستعلام عَنّْ فاتورة التليفون الأرضي فِيْ مصر

ارتفع معدل البحث عَنّْ طرق وخطوات للاستعلام عَنّْ فاتورة الهاتف الأرضي لشهر يوليو 2022، خاصة بعد انتهاء المَوعِد النهائي لدفع الفاتورة دون دفع غرامة.

آخر مَوعِد لسداد الفاتورة يبدأ من اليوم 16 أغسطس بالإضافة إلَّى الغرامة قبل تحويل الخط للاستلام فقط لمدة شهر ينتهِيْ فِيْ 15 سبتمبر وتوقف الخدمة نهائيا بعد ذلك فِيْ أكتوبر فِيْ حالة عدم -دفع.

خطوات الاستعلام عَنّْ فاتورة الهاتف الأرضي يوليو 2022

قم بتسجيل الدخول إلَّى موقع المصرية للاتصالات من خلال الرَابِطْ التالي

اختر خدمة الخط الأرضي

اختر الخدمات من أعلى الصفحة

اختيار الاستفسار عَنّْ فاتورة الهاتف الأرضي

أو الدخول مباشرة من خلال الرَابِطْ التالي

أدخل رمز المقاطعة

أدخل رقم الهاتف الأرضي

انقر فوق الاستفسار

تظهر الفاتورة والفواتير المتراكَمْة على الهاتف حسب نظام المشترك.

كَيْفَِيْة سداد فاتورة الخط الأرضي

حددت المصرية للاتصالات عددًا من الطرق لدفع ودفع فاتورة الهاتف الأرضي عبر الإنترنت، بما فِيْ ذلك الدفع عَنّْ طريق بطاقة Visa أو بطاقات الائتمان، أو من خلال شركات التحصيل عبر الإنترنت، من خلال موقع المصرية للاتصالات من خلال إحدى خدمات الدفع الإلكتروني.

الدفع عَنّْ طريق موقع المصرية للاتصالات