سردية بوتين.. هل نجت روسيا فعلاً من عقوبات الغرب

أظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعة ييل أن تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي أكبر بكثير مما تظهره الأرقام الرسمية، مؤكدين أيضًا أن “التحول إلَّى الصين” يبدو غير واقعي.

قال مؤلفو التقرير، من كلية ييل للإدارة، إنهم أشاروا إلَّى رواية مفادها أن فرض الدول الغربية الاقتصادي على روسيا منذ غزو أوكرانيا أدى إلَّى “حرب استنزاف اقتصادي تسببت فِيْ فوضى فِيْ الغرب بالنظر إلَّى المرونة المفترضة لـ الاقتصاد الروسي “.

وأضافوا “هذا ببساطة خطأ” فِيْ إشارة إلَّى نشر “إحصائيات انتقاها” الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب تحليلهم فإن “خروج الشركات من روسيا والعقوبات يشل الاقتصاد الروسي على المدى القصير والطويل”. وبالتالي، تمنع العقوبات الاقتصادية العديد من الشركات والدول من الاستمرار فِيْ التجارة مع روسيا، التي تجد صعوبة فِيْ الحصول على قطع الغيار أو المواد الخام أو بعض التقنيات الأساسية.

رسم الباحثون صورة قاتمة بقولهم إنه “على الرغم من أوهام الاكتفاء الذاتي وإحلال الواردات … توقف الإنتاج المحلي الروسي تمامًا وليس لديه القدرة على تعويض الشركات والمنتجات والمهارات المفقودة”.

كَمْا جادلوا بأن الشركات التي غادرت البلاد “تمثل حوالي 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، مما أدى إلَّى إلغاء جميع الاستثمارات الأجنبية تقريبًا على مدار العقود الثلاثة الماضية”.

للتغلب على نقاط الضعف هذه، يلجأ الرئيس بوتين إلَّى “تدخلات مالية ونقدية غير مستدامة”، والوضع المالي للكرملين “يائس أكثر بكثير مما هُو معروف”.

أما بالنسبة للتحول نحو الصين، فمن المحتمل أن يستند إلَّى “افتراضات متفائلة غير واقعية … روسيا هِيْ الشريك التجاري الثانوي للصين، ومعظم الشركات الصينية لا يمكنها المخاطرة بانتهاك العقوبات الأمريكية”.

كَمْا أشاروا إلَّى أن الشركات الصينية “تفتقر إلَّى الكثير من تقنيات الاستكشاف والإنتاج اللازمة لصيانة منشآت النفط والغاز الروسية والحفاظ على إمداداتها”.

قال صندوق النقد الدولي إن روسيا تعمل بشكل أفضل من المتوقع هذا العام مع توقع انكَمْاش بنسبة 6٪ فِيْ الناتج المحلي الإجمالي فِيْ عام 2022، وفقًا لآخر توقعاته المنشورة يوم الثلاثاء، وهُو أقل بكثير من انخفاض 8.5٪ الذي توقعه الصندوق فِيْ أبريل. ومن المحتمل أيضًا أن يكون الانكَمْاش فِيْ عام 2023 أقل من المتوقع (3.5٪ بدلاً من 4.7٪).