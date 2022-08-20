سرقة النفط.. “تهديد وجودي” يكلف نيجيريا مليار دولار كل 3 أشهر

نيجيريا تخسر مليار دولار كل ثلاثة أشهر بسبب ما تصفه السلطات بـ “سرقة النفط” من مواطنين “عديمي الضمير”.

وتقول هِيْئة تنظيم النفط فِيْ نيجيريا إن البلاد خسرت مليار دولار من الإيرادات خلال الربع الأول من هذا العام بسبب سرقة النفط.

سرقة الزيت

قال الرئيس النيجيري محمد يوم أمس لمجموعة من موظفِيْ الحكومة فِيْ اجتماع فِيْ أبوجا إنه يشعر بالقلق من سرقة النفط الخام على نطاق واسع والتي تؤثر على عائدات البلاد بطريقة “ضخمة”.

وأضاف أن بلاده عجزت عَنّْ الوفاء ببعض التزاماتها المالية تجاه مواطنيها بسبب سرقة النفط، موجها حديثه إلَّى موظفِيْ الحكومة الذين طالبوا بزيادة الأجور بسبب ارتفاع التضخم إلَّى نسبة تزيد عَنّْ 10٪.

وقال بخاري “فِيْما يتعلق بطلبك ة الرواتب، أود أن أحثك ​​على تقدير النقص فِيْ الإيرادات الذي تواجهه الحكومة حاليًا، والذي يرجع بشكل أساسي إلَّى أنشطة المواطنين عديمي الضمير الذين يسرقون نفطنا الخام، المساهم الرئيسي فِيْ قاعدة عائداتنا”.

“مجرمين عديمي الضمير”

كَمْا ألقى بوهاري باللوم على الحرب فِيْ أوكرانيا بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية وتكاليف النقل المرتفعة للسلع والخدمات.

وأصدر تعليماته للأجهزة الأمنية بسرعة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين فِيْ سرقة النفط فِيْ دلتا النيجر.

وأضاف أن نيجيريا تعمل أيضًا على تعزيز التعاون مع جيرانها لمنع المجرمين من تهريب النفط الخام المسروق عَنّْ طريق البحر.

وقال بخاري “لن نسمح لقلة من المجرمين بالوصول غير المقيد لإمدادات البلاد من النفط”.

تهديد وجودي

يقول الرئيس المحلي لشركة شل للنفط إن سرقة النفط الخام تشكل تهديدًا وجوديًا لصناعة النفط النيجيرية، وتسببت فِيْ إغلاق خطي أنابيب رئيسيين.

تكافح نيجيريا حاليًا لتحقيق الاستقرار فِيْ عملتها المضطربة، للحد من ارتفاع التضخم وتعزيز النمو بعد الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عَنّْ جائحة COVID-19.

وأظهرت بيانات يوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي فِيْ نيجيريا سجل أعلى مستوى له فِيْ 17 عاما فِيْ يوليو تموز.