سرقة سائحَين سعوديَين تحت تهديد السلاح في نيويورك

قالت الشرطة الأمريكية إن سائحين سعوديين كانا يسيران في مدينة نيويورك، في سنترال بارك مباشرة، عندما تم احتجازهما تحت تهديد السلاح حوالي الساعة 430 صباحًا، وفقًا لتقرير قناة فوكس نيوز.

وبحسب شبكة ABC 7 المحلية، فقد تم السطو على يد عدة أشخاص، وهرب جميع المشتبه بهم ولم يتمكنوا من أخذ أي شيء باستثناء الهاتف المحمول الخاص بالسياح السعوديين.

وبحسب صحيفة نيويورك بوست، فإن السائح الذي سُرق هاتفه كان يقف مع رجلين آخرين ويتحدث إليهما عند وقوع الحادث. لحسن الحظ، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

عمليات السطو في نيويورك

تظهر سجلات شرطة نيويورك أنه كان هناك حوالي 10294 عملية سطو منذ بداية عام 2022 حتى الآن، ويمثل هذا زيادة بنسبة 39.8٪ عن العام الماضي، حيث شهد شهر يوليو أعلى عدد من السرقات، حيث وصل إلى 1747.

أما الجرائم الأخرى التي تصنف على أنها جنايات فهي القتل العمد، والاغتصاب، والسطو، والاعتداء الجنائي، والسرقة. انخفض عدد جرائم القتل عن العام الماضي بنسبة 8.1٪، لكن جميع الجرائم الأخرى زادت في عام 2022.

يعود سبب الارتفاع في معدلات الجريمة جزئياً إلى قوانين الكفالة المتساهلة في نيويورك، والتي بموجبها يمكن الإفراج عن معظم المتهمين في معظم الجرائم بمحض إرادتهم بدلاً من دفع كفالة.

قال بول ديغاكومو، كبير محققي مدينة نيويورك، لشبكة فوكس نيوز “المجرمون أقوياء ولا يخشون العواقب، وخلال 40 عامًا من حياتي المهنية لم أر أبدًا وضعًا سيئًا مثل الوضع الحالي”.