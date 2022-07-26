سرية الحسابات المصرفِيْة.. قانون “معدل” فِيْ لبنان

أقر مجلس النواب فِيْ لبنان قانون السرية المصرفِيْة المعدل بعد مناقشته، وهُو أحد قوانين الإصلاح التي يطلبها صندوق النقد الدولي.

جاءت التعديلات التي تمت الموافقة عليها سابقاً فِيْ لجنة المالية والميزانية النيابية من أجل ضمان الشفافِيْة ومكافحة الفساد وغسيل الأموال والإرهاب ومنع التهرب الضريبي والحفاظ على السرية فِيْ كل ما لا يتعلق بالمخالفات المذكورة فِيْ جسم القوانين المعتمدة سابقاً مثل قانون الإثراء غير المشروع وقانون إنشاء الهِيْئة الوطنية لمكافحة الفساد وقانون الإجراءات الضريبية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب رئيس اللجنة المالية النائب إبراهِيْم كنعان.

وقال كنعان “الحكومة لم ترسل قانون إلغاء السرية المصرفِيْة، بل تم تعديل هذا القانون، وضوابط اللجنة المالية بناء على تقرير اللجنة الفرعية تحدد الجهات المسموح لها برفع السرية المصرفِيْة، وهناك شروط والآليات التي يجب احترامها من بين القوانين المذكورة “.

وتابع “الضوابط التي وضعتها اللجنة المالية اساسية وهامة، والجهات المخولة هِيْ التي تحدد طلب رفع السرية مثل القضاء المختص والهِيْئة الوطنية لمكافحة الفساد وهِيْئة التحقيق الخاصة وادارة الضرائب وجميعها”. منها مفصّلة فِيْ الثلاثين صفحة التي اكتملت، كَمْا أن هناك مقالات اقترحتها نقابة المحامين فِيْ بيروت ومصرف لبنان، وهِيْ مطلوبة دوليًا ومحليًا.

وركزت التعديلات التي أُدخلت على قانون السرية المصرفِيْة قبل الجلسة العامة للمجلس على توسيع قاعدة رفع هذه السرية لتشمل، بالإضافة إلَّى “الإذن الكتابي من صاحب العلاقة أو ورثته أو من يفوضهم، أو فِيْ حالة إعلان إفلاسهم”.، أو إذا رفعت دعوى قضائية تتعلق بمعاملة بنكية بين البنوك والعملاء ”، لتشمل ال الرسمية الأخرى التي نص عليها تعديل المادة 7 من القانون، كَمْا سيتم ذكره لاحقًا.

لا يحظر القانون بصيغته المعدلة الخزائن الحديدية والحسابات الرقمية، بل يخضعها للامتثال والتدقيق، وأضيف نص إلَّى “إخضاع فتح هذه الحسابات وتأجير الخزائن لنفس الإجراءات المتبعة فِيْ فتح الحسابات العادية. الحسابات من حيث استمارة فتح الحساب واستطلاع رأي إدارة الامتثال فِيْ البنك “من ناحية، وإخضاع كل عملية للإيداع أو التحويل إليها لإجراءات التدقيق المنصوص عليها فِيْ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. “44/2015 حتى لا تتحول هذه الخزائن أو الحسابات المرقمة إلَّى باب لممارسة الأنشطة غير المشروعة مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي أو الفساد.

كَمْا تم تعديل النص الخاص بجواز الحجز على أموال العملاء وأصولهم فِيْ البنوك، دون إذن كتابي من أصحابها، ليصبح كالتالي “إمكانية تجميد هذه الأموال والأصول والحجز عليها” فِيْ حالة غسل الأموال و تمويل الإرهاب من جهة، وفِيْ حالة الفساد وجرائم الإثراء غير المشروع من جهة أخرى. اليد الثانية.

بعد رفع السرية المصرفِيْة لم يكن متاحًا إلا للسلطات القضائية فِيْ حالات الإثراء غير المشروع، تم توسيع نطاق القضايا التي تم فِيْها رفع السرية وأصبح عدد ال التي يحق لها طلب رفع السرية المصرفِيْة متاحًا

القضاء المختص فِيْ قضايا الفساد والجرائم المالية وقضايا الإثراء غير المشروع.

هِيْئة التحقيق الخاصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الهِيْئة الوطنية لمكافحة الفساد فِيْ مجال مكافحة الفساد بموجب قانون إنشائها.

إلَّى الإدارة الضريبية بهدف مكافحة التهرب الضريبي بموجب قانون الإجراءات الضريبية.

وقع لبنان وصندوق النقد الدولي اتفاقية على مستوى الخبراء فِيْ أبريل / نيسان تتعلق بتمويل قدره 3 مليارات دولار لتخفِيْف الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، والتي وصفها البنك الدولي بأنها من بين أسوأ ثلاثة انهِيْارات مالية منذ الثورة الصناعية.

لكن حزمة التمويل مشروطة بشروط مسبقة تشمل الإصلاحات المالية بما فِيْ ذلك استراتيجية إعادة هِيْكلة البنك، وضوابط رأس المال، وميزانية 2022 وقانون السرية المصرفِيْة المعدل.

دعت الاتفاقية المبرمة مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء إلَّى قانون جديد “يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد ويزيل المعوقات أمام إعادة هِيْكلة القطاع المصرفِيْ الفعال والرقابة والإدارة الضريبية، وكشف الجرائم المالية والتحقيق فِيْها. واسترداد الأصول “.