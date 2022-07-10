سريلانكا وعائلة راجاباكسا.. القِصَّة من الإنقاذ إلَّى الإفلاس

تمثل سريلانكا إحدى أبرز المشكلات الاقتصادية فِيْ العالم، فِيْ ظل تردي الأوضاع، وصعوبة توفِيْر الحد الأدنى من متطلبات الحياة للمواطن.

بين الديون الخارجية وقلة الموارد، يعيش الشعب السريلانكي أسوأ مرحلة فِيْ تاريخهم، بعد أن فقدت الدولة أهم مواردها، قطاع السياحة، وتحولت إلَّى دولة مفلسة.

حدثت العديد من الأحداث فِيْ سريلانكا خلال العقدين الماضيين، وكان بطلها عائلة راجاباكسا، التي هِيْمنت على الحياة السياسية فِيْ البلاد خلال هذه الفترة.

اندلعت حركة احتجاجية ضد الأزمة الاقتصادية فِيْ سريلانكا قبل أشهر. تعهد الرئيس جوتابايا راجاباكسا، السبت، بالاستقالة بعد إجباره على مغادرة قصره، فِيْ ظل أزمة غير مسبوقة منذ استقلال هذه الجزيرة عام 1948، والتي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة.

قِصَّة راجاباكسا

غوتابايا راجاباكسا، 73 عامًا، هُو رئيس منذ عام 2022 وهُو جزء من عائلة هِيْمنت على الحياة السياسية فِيْ سريلانكا منذ عقود.

شقيقه ماهِيْندا، 76 عامًا، هُو الزعيم الكاريزمي للعائلة، وتولى رئاسة البلاد لمدة عقد حتى عام 2015. خلال فترة حكَمْه، تحولت سريلانكا إلَّى دولة مدينة إلَّى حد كبير للصين، والتي تعاقدت مع ديون ضخمة لتمويل البنية التحتية الرئيسية المشاريع التي تم الاشتباه فِيْ فسادها.

يحظى ماهِيْندا بدعم الأغلبية العرقية السنهالية لأنه هزم نمور التاميل فِيْ عام 2009، منهِيْا 37 عاما من الحرب الأهلية. فِيْ ذلك الوقت، كان غوتابايا وزير الدفاع وقاد القوات المسلحة والشرطة.

عَنّْد توليه الرئاسة، عين جوتابايا شقيقه رئيسًا للوزراء، لكن ماهِيْندا أجبر على الاستقالة فِيْ مايو بعد اشتباكات عَنّْيفة بين الشرطة والمتظاهرين.

اقتصاد

عانى قطاع السياحة، الذي يعتبر حيويًا لاقتصاد الجزيرة، من تداعيات تفجيرات أبريل 2022 على الكنائس والفنادق (قتل 279 شخصًا، بينهم 45 أجنبيًا)، ثم جائحة كوفِيْد -19.

أدت أكبر تخفِيْضات ضريبية فِيْ تاريخ الجزيرة، منحتها جوتابايا عَنّْدما أصبح رئيسًا، إلَّى إفراغ خزائن الدولة. وجدت سريلانكا نفسها بدون عملة أجنبية كافِيْة لاستيراد الغذاء والدواء والوقود الذي تحتاجه.

على الرغم من المساعدات التي قدمتها الهند ودول أخرى فِيْ أبريل 2022، تخلفت البلاد عَنّْ سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار وتسعى للحصول على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

نتائج سلبية

ويعيش السريلانكيون منذ شهُور فِيْ نقص الغذاء والدواء وانقطاع التيار الكهربائي بسبب نقص الوقود الذي يحد أيضًا من التنقل.

التضخم المتسارع (55٪ فِيْ يونيو وحده) يجعل الأشياء القليلة التي لا يزال من الممكن العثور عليها غير قابلة للتحقيق.

حذرت الأمم المتحدة من أن البلاد تواجه خطر حدوث أزمة إنسانية كبرى، بعد أن اضطر أكثر من ثلاثة أرباع السكان إلَّى التقليل من نظامهم الغذائي.

بعد شهُور من المظاهرات، هاجم أنصار الرئيس المتظاهرين بعَنّْف فِيْ مايو / أيار. قُتل تسعة أشخاص وأصيب المئات فِيْ الاشتباكات التي أدت إلَّى استقالة رئيس الوزراء ماهِيْندا راجاباكسا شقيق الرئيس.

ومع ذلك، تمكن جوتابايا من التمسك بالسلطة من خلال تعيين السياسي المخضرم رانيل ويكرمسينغه رئيسًا للحكومة.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أضرم المتظاهرون النار فِيْ منزل الأخير (الذي كان غائبًا) يوم السبت 9 يوليو، وأجبروا الرئيس على الفرار من القصر الرئاسي الذي اقتحموه، قبل إعلان عزمه على الاستقالة الأسبوع المقبل.

هل هناك حل

وفقًا للقانون، سيكون أمام البرلمان شهر لاختيار من يخلفه. لكن رئيس البرلمان وعد باتخاذ قرار بشأن الأمر نهاية الأسبوع.

ومع ذلك، قد يكون من الصعب الوفاء بهذا الوعد، حيث لا يبدو أن أيًا من أعضاء البرلمان قادر على الحصول على الدعم الكافِيْ.