كشف مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة فِيْ سريلانكا عَنّْ وصول ممثلين عَنّْ شركتين نفطيتين روسيتين إلَّى بلاده لبحث استمرار الإمدادات النفطية الروسية.

وتأتي الزيارة بعد أقل من يوم من مناشدة الرئيس جوتابايا راجاباكسا نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لإمدادات الوقود.

غرد راجاباكسا، “لقد أجريت محادثة بناءة للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وشكرته على كل الدعم الذي قدمته حكومته للتغلب على التحديات فِيْ الماضي، وطلبت عرضًا بالدعم الائتماني لاستيراد الوقود لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية”.

وقال راجاباكسا إنه ناشد بوتين استئناف رحلات شركة الطيران الروسية “إيروفلوت” إلَّى سريلانكا. أوقفت شركة إيروفلوت الرحلات الجوية التجارية إلَّى كولومبو فِيْ 4 يونيو بعد عدم السماح بحركة طائرة مستأجرة تشغلها الشركة بناءً على أمر محكَمْة طلبته شركة إيرلندية تمتلك الطائرة.

ثم ألغت المحكَمْة الأمر، وسمحت للطائرة بالمغادرة. لكن شركة إيروفلوت لم تستأنف رحلاتها إلَّى سريلانكا، الأمر الذي وجه ضربة قوية لقطاع السياحة.

يشار إلَّى أن سريلانكا تعاني من أزمة اقتصادية، حيث لا تملك النقد الأجنبي لشراء الوقود والغاز والأدوية والإمدادات الغذائية.

أفادت وكالة أنباء انترفاكس الروسية أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قال يوم الخميس إن خطط فرض سقوف على أسعار النفط الروسي ستنهار وستجد روسيا سبلًا لتأمين إيرادات ميزانيتها.

ناقشت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لأول مرة خطة الحد الأقصى الشهر الماضي كجزء من حملة لزيادة الضغط على روسيا بشأن ما تسميه موسكو “عملية عسكرية خاصة” فِيْ أوكرانيا.

لم يتم الإعلان عَنّْ شكل الاتفاقية النهائية ومستوى السعر.

يكفِيْ يوم واحد فقط

قال مسؤول حكومي كبير يوم الإثنين، إن سريلانكا تناشد الدول والموردين الأجانب تخزين الوقود خلال الأسبوعين المقبلين، مع نفاد الإمدادات وتعتمد الآن على مخزونات من شركة هندية لتوفِيْر الديزل والبنزين. المستهلكون غاضبون من أزمة محطات الوقود.

قال مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة إن شركة النفط الهندية لانكا تسلمت الأحد الماضي مليون لتر من البنزين والديزل من أجل 202 محطة وقود فِيْ سريلانكا.

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة كانشانا ويجيسكارا أن الحكومة لديها إمدادات وقود ليوم واحد فقط، ومن المقرر أن يتم إرسال شحنة البنزين التالية فِيْ غضون أسبوعين.

الغضب من ارتفاع أسعار الوقود

رفعت سريلانكا فِيْ 28 يونيو سعر الوقود بنسبة تصل إلَّى 22٪ بعد أن حذر وزير الطاقة كانشانا ويجيسكيرا من أن البنزين والديزل سينفد بسبب التأخير غير المحدود للعديد من الشحنات المتوقعة.

قالت شركة سيلان بتروليوم إنها رفعت سعر الديزل، المستخدم على نطاق واسع فِيْ النقل العام، بنسبة 15٪ إلَّى 460 روبية (1.27 دولار) للتر، بينما زاد البنزين بنسبة 22٪ إلَّى 550 روبية (1.52 دولار).

أدى نقص كل شيء من الغذاء إلَّى غاز الطهِيْ إلَّى أسرع تضخم فِيْ آسيا، حيث ارتفعت الأسعار بنحو 30٪، وتطور الأمر إلَّى اضطرابات اجتماعية وسياسية.

هناك انقطاع للتيار الكهربائي ونقص فِيْ الأدوية، الأمر الذي أدى بالنظام الصحي إلَّى حافة الانهِيْار.

مأزق الديون

بدأت الأزمة المالية فِيْ سريلانكا خلال الربع الأول من عام 2022، مع ظهُور جائحة فِيْروس كورونا، مما أدى إلَّى استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي فِيْ سريلانكا تقريبًا.

فِيْ مايو، فشلت فِيْ سداد ديونها الخارجية، لأول مرة فِيْ تاريخها، بعد أن تراكَمْت على الحكومة السريلانكية 51 مليار دولار من الديون الخارجية.

هذا العام، سيُطلب منها دفع 7 مليارات دولار لخدمة تلك الديون، بالإضافة إلَّى مبالغ مماثلة لسنوات قادمة. تسعى الحكومة للحصول على 3 مليارات دولار فِيْ شكل قروض مؤقتة طارئة من صندوق النقد الدولي حتى تتمكن من السداد.

وتدين سريلانكا بمبلغ 6.5 مليار دولار للصين، وتجري الدولتان محادثات حول كَيْفَِيْة إعادة هِيْكلة الديون.

قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة يجب أن ترفع أسعار الفائدة والضرائب كشرط لأي قرض.

ووافق البنك الدولي من جهته على إقراض سريلانكا 600 مليون دولار.

خصصت الهند 1.9 مليار دولار لسريلانكا، وقد تقرضها 1.5 مليار دولار إضافِيْة للواردات.

وقالت مجموعة الدول السبع الصناعية – كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة – إنها ستقدم المساعدة لسريلانكا فِيْ تخفِيْف الديون.

“فِيْروس كورونا يخيف السياح”

تلقي الحكومة باللوم على جائحة كوفِيْد، الذي أثر على قطاع السياحة فِيْ سريلانكا – أحد أكبر مصادر الدخل القومي بالعملة الأجنبية. كَمْا تقول إن السائحين شعروا بالخوف من سلسلة الهجمات القاتلة بالقنابل على الكنائس فِيْ عام 2022.

ومع ذلك، يقول العديد من الخبراء إن الحكومة هِيْ المسؤولة عَنّْ سوء الإدارة الاقتصادية.

فِيْ نهاية الحرب الأهلية فِيْ عام 2009، اختارت سريلانكا التركيز أكثر على توفِيْر السلع للسوق المحلية، بدلاً من محاولة اقتحام الأسواق الخارجية. وذكرت هِيْئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الدخل من الصادرات ظل منخفضًا، بينما استمرت فاتورة الواردات فِيْ النمو.

تستورد سريلانكا الآن حوالي 3 مليارات دولار أكثر مما تصدره كل عام، وهذا هُو سبب نفاد العملات الأجنبية.

فِيْ نهاية عام 2022، كان لدى سريلانكا 7.6 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية.

وبحلول مارس 2022، انخفض هذا المبلغ إلَّى 1.93 مليار دولار، وقالت الحكومة مؤخرًا إن لديها 50 مليون دولار فقط.

كَمْا تراكَمْت على الحكومة ديون ضخمة لدول من بينها الصين لتمويل ما وصفه النقاد بمشاريع البنية التحتية غير الضرورية.

معظم الغضب الشعبي من الأزمة الاقتصادية موجه إلَّى الرئيس جوتابايا راجاباكسا وشقيقه ماهِيْندا، الذي عينه رئيسا للوزراء لكنه أقيل فِيْ مايو.

تعرض الرئيس راجاباكسا لانتقادات بسبب تخفِيْضاته الضريبية الكبيرة فِيْ عام 2022. وقال وزير المالية علي صبري إن التخفِيْضات خفضت الدخل الحكومي بأكثر من 1.4 مليار دولار سنويًا.

عَنّْدما أصبح نقص العملات الأجنبية فِيْ سريلانكا مشكلة خطيرة فِيْ أوائل عام 2022، حاولت الحكومة الحد منه عَنّْ طريق حظر استيراد الأسمدة الكيماوية.

طلبت من المزارعين استخدام الأسمدة العضوية من مصادر محلية بدلاً من ذلك.

أدى ذلك إلَّى انخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية على نطاق واسع. كان على سريلانكا استكَمْال مخزونها الغذائي من الخارج، مما زاد من نقص العملة الأجنبية.

قال تقرير لصندوق النقد الدولي فِيْ مارس من هذا العام إن حظر الأسمدة (تم التراجع عَنّْه فِيْ نوفمبر 2022) أضر أيضًا بصادرات الشاي والمطاط، مما قد يؤدي إلَّى خسائر “كبيرة محتملة”.