“سر” ألعاب الكَمْبيوتر.. رحلة نجاح “ويليام سايتو” رائد الأمن الإلكتروني

قد تقودك مسارات الحياة إلَّى طرق أكثر تميزًا مما تتمناه لك، من خلال ثقتك بقدراتك وما تطمح إلَّى تحقيقه.

يعكس هذا الاتجاه القِصَّة الملهمة لنجاح الأمريكي الياباني “ويليام سايتو”، الرائد فِيْ مجال الأمن السيبراني، والذي ذكر سابقًا أن لعبه لألعاب الكَمْبيوتر غير حياته للأفضل.

من هذا

يُعرف ويليام سايتو بأنه رجل أعمال ياباني أمريكي صاحب رأسمال مغامر، عمل سابقًا كَمْستشار سابق للحكومة اليابانية. حصل على جائزة رواد الأعمال فِيْ عام 1998. كَمْا قام بتأليف العديد من الكتب المنشورة فِيْ اليابان والتي تحتوي على آرائه وتوصياته حول الممارسات التجارية اليابانية وثقافة الشركات. .

نشأتها

ولد ويليام سايتو فِيْ لوس أنجلوس فِيْ مارس 1971، لعائلة مهاجرة من اليابان، تتكون من والدين وثلاثة أطفال، أكبرهم سايتو.

كان والد ويليام طبيبًا بيطريًا وكانت والدته تعمل كيميائيًا، ولهذا كان ويليام يتمتع بحياة دراسية ممتازة مع إخوته.

تحول هذا التمييز إلَّى تعقيد عانى منه ويليام، حيث فرض والديه عليه نمطًا معينًا من التعليم، فاضطر إلَّى دراسة الرياضيات المعقدة، لكن هذا أفاده فِيْ حياته اللاحقة ليصبح اقتصاديًا متميزًا.

كانت درجة تحصيل ويليام للرياضيات هِيْ أنه وجد معلمه ليس لديه أي معلومات إضافِيْة لتزويده به، وسُمح له بقضاء وقت فراغه فِيْ استخدام أجهزة الكَمْبيوتر.

حياته المدرسية

كان المسار الذي حدده له والدا ويليام هُو دخول كلية الطب، التي دخلها بالفعل لإرضائهم، لكنه فاجأ والديه بترك الكلية فِيْ عام 1992، بسبب رغبته الملحة فِيْ اتباع نهج آخر.

كان شغف ويليام بالعمل فِيْ مجال الإلكترونيات هُو المحرك الرئيسي لخطواته فِيْ الحياة فِيْ هذه المرحلة، واستمر ويليام فِيْ محاولة إقناع والديه بالعمل فِيْ هذا المجال لمدة عامين، بتصميم وتصميم.

حياته المهنية

كان ارتباط ويليام بالإلكترونيات واضحًا منذ أن كان فِيْ العاشرة من عمره، عَنّْدما بدأ كتابة برامج الكَمْبيوتر لأول مرة.

فِيْ المرحلة الإعدادية، أطلق أولى مشاريعه فِيْ مجال الأمن الإلكتروني، وخلال دراسته الجامعية عام 1991، افتتح شركته الخاصة فِيْ هذا المجال باسم I / O Software.

عملت هذه الشركة كجسر بين الحروف اليابانية واللغة الإنجليزية، ومن خلال برنامج لغته، قدم ويليام اليابانية إلَّى العديد من أجهزة الكَمْبيوتر فِيْ الغرب، والعكس صحيح.

بينما حقق أبرز إنجازاته فِيْ مجال الأمن الإلكتروني، عَنّْدما طور نظام البصمة ونظام ماسح قزحية العرب اليوم، بهدف التعرف على المستخدم الرئيسي للجهاز، حيث يمنح هذا الأمان للحاسوب لحمايته المتنوعة. الملفات الشخصية.

فِيْ عام 1998، حصل ويليام على جائزة رائد أعمال العام عَنّْ إنجازاته كرائد أعمال ومطور فِيْ مجال الأمن السيبراني.

فِيْ عام 2000، وصلت شركة ويليام إلَّى ذروتها فِيْ النجاح، بعد أن دفعت إنجازاته Microsoft إلَّى الشراكة معها مقابل مبلغ كبير.