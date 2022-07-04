سر استبعاد عبدالمنعم والشحات عن قائمة الأهلي لمباراة الجونة

يغيب الثنائي محمد عبد المنعم وحسين الشحات عن قائمة فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم التي أعلنها البرتغالي ريكاردو سواريس مدرب القلعة الحمراء.

يتساءل الكثير من محبي ريد كاسل عن سبب تغيب الثنائي محمد عبد المنعم وحسين الشحات عن مباراة الجونة القادمة رغم تواجدهم في آخر مباراة بتروجيت في كأس مصر.

ويرجع غياب محمد عبد المنعم إلى تراكم البطاقات الصفراء، بعد حصوله على بطاقة صفراء في المباراة الأخيرة مع سموحة، رغم عدم مشاركته، بسبب اعتراض دكة البدلاء، وتلقي عبد المنعم بطاقتين صفراوين. مع الأهلي ضد فاركو وبيراميدز.

وجاء سبب انسحاب حسين الشحات من الإحساس بألم في ركبته، إذ فضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريكاردو سواريز إراحة اللاعب حتى لا تتفاقم الإصابة.

وتشهد قائمة الأهلي غياب فريق كامل، حيث تشهد القائمة غياب 11 لاعبا بقيادة محمد عبد المنعم وحمزة علاء وحسين الشحات لأسباب فنية وبدر بانون عقب انتقاله لصفوف. قطر كانت تقترب.

كما تغيب أحمد عبد القادر بسبب تمزق في العضلات الأمامية، وبيرسي تاو بسبب تمزق في العضلات الأمامية، وياسر إبراهيم بسبب إصابة في العضلة الأمامية، ومحمود وحيد بسبب إجهاد العضلات الأمامية في النسيج الضام، ولويس ميسوني لإصابة في الرباط الإنسي بالركبة. وعمار حمدي وأكرم توفيق بسبب تمزق الرباط الصليبي.