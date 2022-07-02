سر استبعاد كوكا عن مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم

قرر الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم استبعاد اللاعب أحمد نبيل كوكة نجم العبقرية الحمراء من قائمة العبقرية الحمراء التي ستنافس في المباراة القادمة ضد نادي بتروجييب في كأس مصر. مسابقات

جاء قرار الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريكاردو سواريز بناء على نصيحة الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأحمر، بسبب إصابة اللاعب بكدمة في عضلات بطنه خلال مباراة سموحة الأخيرة بالدوري المصري. . أن عملاق القاهرة خسر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تنطلق مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم السبت 2 يوليو في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء في القاهرة والعاشرة والنصف في المملكة العربية السعودية، ضمن مباريات نصف نهائي كأس مصر.

مباراة الأهلي وبتروجيت، المقرر إقامتها على ملعب “القاهرة الدولي”، ستبثها أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة المحلية.

وسيواجه الفائز في المواجهة بين العبقرية الحمراء والمنتخب النفطي الزمالك في نهائي النسخة الأخيرة من كأس مصر المقرر يوم 21 يوليو.