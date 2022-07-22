سر الكريم الكورى المنزلي لتفتيح وتبييض الوجه بشكل فوري وجعله كبياض الثلج

لكل امرأة أو فتاة تعاني من سواد البشرة، ها هِيْ الطريقة الطبيعية الأفضل والآمنة لتبييض وتفتيح وجهك، فهُو كريم النشا الكوري وهُو من الكريمات الفعالة لتفتيح وتوحيد لون البشرة. أول استخدام، هذا الكريم المبهر يعطي بياضاً لامعاً ويخفِيْ العيوب والندبات وآثار حب الشباب. يزيل الكلف والبقع الداكنة ويزيل على الفور الهالات السوداء والتصبغات الداكنة التي تظهر أثناء الحمل للمرأة. الحصول على وجه أبيض هُو حَلْم كل فتاة تبحث عن وجه صافٍ ذو نضارة طبيعية وملمس ناعم. أفضل حَلْ هُو استخدام الكريم الكوري الذي تسبب فِيْ حدوث ضجة. يحظى بشعبية فِيْ جميع أنحاء العالم لفعاليته المبهرة فِيْ حماية الوجه من حروق الشمس وتنقية البشرة الدهنية حيث تظهر الزيوت المزعجة.متوفر بشكل طبيعي فِيْ المنزل ولا تحتاج إلى المال أو الوقت للقيام بذلك، إنها خطوات تحضير سهلة للغاية .

اكتسب الكريم الكوري شهرة عالمية فِيْ تبييض وإشراق الوجه وتنقيته بالكامل من التسمير. إنه أقوى أنواع المستحضرات الطبيعية المصنوعة من مكونات طبيعية بسيطة وآمنة تمامًا تعمل على إزالة الكلف والنمش والخطوط الدقيقة. يساعد على التخلص من الهالات السوداء ويزيل الرؤوس السوداء بطريقة سحرية وهُو كريم متعدد الأغراض للبشرة حيث يعطي مظهراً طبيعياً وجذاباً للوجه ومظهر أبيض نقي خالٍ من القشور.

كريم النشا الكوري لتبييض الوجه.

مكونات كريم النشا الكوري لتبييض الوجه ؛

ملعقة كبيرة من الفازلين

3 ملاعق كبيرة من ماء الأرز

2 ملاعق كبيرة من الزبادي

1 ملعقة كبيرة عصير جزر

3 ملاعق كبيرة حَلْيب

3 ملاعق كبيرة نشاء

1 ملعقة كبيرة عسل

1 ملعقة كبيرة زيت ليمون

طريقة عمل كريم النشا الكوري

نحضر القدر اولا ونضع الحَلْيب مع النشا ونقلب جيدا ثم نضعه على النار حتى يتماسك الخليط ثم نضيف ماء الارز وعصير الجزر مع التحريك باستمرار ثم العسل والفازلين وزيت الليمون والزبادي حتى تحقيق الطبيعي. تمتزج المكونات جيدًا مع بعضها البعض، ثم نضع كَمْية كافِيْة على الوجه ونوزعها بحركات دائرية ثم نتركها لمدة 30 دقيقة حتى يجف الكريم تمامًا، ولا تلاحظ أبدًا أن الوجه مشدود، فلا داعي للقلق والتوتر، حيث أن من مميزات الكريم الكوري أنه يشد الوجه للقضاء على التجاعيد، ثم تغسل وجهك بالماء الدافئ وتكرر استخدام هذا الكريم يوماً بعد يوم للاستفادة من فوائده الصحية على البشرة. الحصول على وجه أبيض ونقي تماما.