سر المكرونة بالصلصة الخطيرة برشة واحدة من هذا المكون على طريقة أكبر الفنادق

من منا لا يعرف طريقة المكرونة بالصوص أو الصلصة الحمراء من لا يحبها بالطبع الكل يحبها ويعرف الطريق ولكن هناك سر يمكنك فعله للحصول على طبق مكرونة بالصلصة يختلف عن الأطباق الأخرى المحضرة بالطرق العادية ولهذا نقدم لك من خلال المقال سر المعكرونة . مع صلصة خطرة للتفوق فِيْ تحضير المعكرونة.

سر المعكرونة مع الصلصة الخطرة

إليك سر خطير يجعل المعكرونة التي تحضرها تختلف عن غيرها من الطرق، يجب عليك اتباع الطريقة التالية

المكونات

نصف كيلو باستا من النوع الذي تفضله.

خمس حبات من الطماطم الحمراء.

ملعقتان كبيرتان من الصلصة المحضرة.

ملح للتذوق.

مكعب مرق دجاج.

رشة سكر وهذا هُو سر النكهة الأساسية.

بصلة حمراء كبيرة.

فصين من الثوم.

فلفل اسود.

اخلطي البهارات مع ربع ملعقة.

قطعة من المعجون.

ملعقة سمن.

كيف تستعد

فِيْ البداية السر الذي يجعل طعم المعجون مميزًا هُو المضغ، لذلك ضعي السمن فِيْ قدر على نار خفِيْفة حتى يسخن تمامًا.

نقطع البصل ناعماً ثم نضعه فِيْ السمن ونقلب حتى يذبل.

نضيف فصوص الثوم بعد هرسها جيداً ونضعها فوق البصل مع التحريك جيداً حتى يتحول لونها إلى اللون البني الذهبي.

ضعي الهريس والقلب جيداً، ثم اعصري الطماطم وصفِيْها وضعيها فوق المكونات السابقة.

دع المزيج يرتاح وفِيْ هذا الوقت تغلي المعكرونة إلى درجة الغليان المتوسط ​​عن طريق وضعها فِيْ الماء المغلي بالزيت والملح.

صفّي المعكرونة ثم ضعي السكر والبهارات فِيْ الصلصة.

أضيفِيْ مكعب المرقة بعد فركه.

أضف الملح حسب رغبتك وحركه جيدًا.

أضف الصلصة المعدة.

أضف المعكرونة إلى الصلصة التي أعددتها.

قلبي جميع المكونات واتركيها على نار خفِيْفة ومغطاة جيدًا حتى تنضج تمامًا.

يمكنك رش كَمْية مناسبة من جبن الموزاريلا أو جبن الشيدر المبشور.

فِيْ نهاية المقال سر المعكرونة بالصلصة الخطرة نوضح لك سر المستكة الذي يجعل المعكرونة مذاقا رائعا، لذلك عليك وضعها مع مكونات المكرونة، ويمكنك بسهُولة تحضير هذا فِيْ مدة لا تزيد عن ربع ساعة، حيث أن المعكرونة من أسهل وأسرع الأطعمة فِيْ التحضير.