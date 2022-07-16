سر النسكافِيْه والكركَمْ فِيْ التخلص من التجاعيد حول العين وترهل الجفون فِيْ دقائق بطريقه طبيعيه

تعرف على أحد أسرار نسكافِيْه للتخلص من تجاعيد العين وخطوط التعبير التي تظهر على الجلد بسبب مرور الوقت والشيخوخة، يحتوي نسكافِيْه على مادة الكافِيْين التي تعمل على شد الجلد المترهل الذي يظهر على وتحت الجفون ويعالج السمرة. الهالات السوداء بالعيون والعديد من المشاكل التي تجعل البشرة شاحبة وتقلل من الاحمرار والبرودة، ونسعى جاهدين لتقديم أفضل الوصفات المنزلية التي لا تكلفك وقتًا وجهدًا ولا تكلفك الكثير من المال فِيْ التحضير والاستخدام.

طريقة استخدام النسكافِيْه لإزالة تجاعيد العين والهالات السوداء

المكونات المطلوبة –

ملعقة كبيرة من مسحوق النسكافِيْه.

ملعقتان صغيرتان من مسحوق الكركَمْ.

نصف ملعقة كبيرة زبادي.

ماء الورد.

خطوات وطريقة عمل وصفة النسكافِيْه للتجاعيد –

أضف جميع المكونات معًا حتى تصبح متجانسة وسلسة تمامًا حتى لا تتلف بشرتك.

بعد ذلك يتم شطف الجلد جيداً حتى يتم تطبيق الوصفة على بشرة نظيفة خالية من الأوساخ والشوائب.

ثم قم بتدليك المنطقة حول العين بالخليط وركز على مناطق التجاعيد والترهلات والهالات السوداء.

دلكي لمدة دقيقتين، ثم اتركيه على المنطقة لمدة نصف ساعة تقريباً، ثم اشطفِيْه جيداً وتخلصي منه تماماً.

قم بتطبيق هذه الوصفة ثلاث مرات فِيْ الأسبوع وسترى نتائج مذهلة بعد فترة قصيرة من الوقت مع الخليط.

فوائد النسكافِيْه للبشرة والتجاعيد