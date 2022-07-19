سر النشا ومعجون الأسنان لإزالة الشعر الزائد من الوجه والجسم كله وتبيض فوري للأماكن الغامقة 

سر النشا ومعجون الأسنان فِيْ إزالة الشعر الزائد، إزالة الشعر أمر صعب تواجهه كل فتاة عند استخدام الأدوات التقليدية، لأنها يمكن أن تسبب التهابات جلدية خطيرة مع ظهُور البقع الداكنة وسرعة إزالة الشعر. نمو الشعر عند الاستخدام شفرات أو كريمات إزالة الشعر، لذلك هناك بعض الفتيات اللواتي يعملن فِيْ إزالة الشعر بالليزر ولكن هذا مكلف ولا يمكن لجميع الفتيات الاعتماد عليه، والكثيرات يبحثن عن طرق للتخلص من شعر الجسم باستخدام معجون الأسنان السحري بعد نجاح تجربتهم، معظم الفتيات أكدن أنها وصفة مدهشة وسريعة المفعول، لذا فجميعهن يبحثن عن طريقة لاستخدامها، لذلك سوف نوضح لك كيفِيْة إزالة الشعر بمعجون الأسنان.

وصفة النشا ومعجون الأسنان لازالة الشعر الزائد

ترك شعر الجسم دون إزالة يزيد من التعرق من الجسم وانبعاث روائح كريهة من الجسم عند عدم تنظيفه باستمرار، كَمْا أنه يغمق لون بشرة الجسم، لذا تحرص الفتيات والأمهات على إزالته فِيْ أسرع وقت ممكن. بمجرد ظهُورها بالنسبة للوصفة، نحتاج إلى المكونات التالية.

المكونات

ملعقة طحين

1 ملعقة كبيرة من معجون الأسنان.

ملعقتان كبيرتان من الحَلْيب.

نشاء

طريقة تحضير وصفة إزالة الشعر

يستخدم معجون الأسنان من قبل الجميع لتنظيف الأسنان من طبقات الترسبات الكلسية الصفراء، كَمْا أنه يستخدم للتخلص من شعر الجسم المزعج والذي يأتي كعقبة كبيرة لجميع الفتيات والنساء، حيث يساهم معجون الأسنان فِيْ الحد من نمو شعر الجسم، و كَمْا يساهم الدقيق فِيْ تفتيح لون بشرة الجسم، واستخدمي الوصفة مع راحة البال باتباع ما يلي.

نأخذ وعاء ونصب الدقيق والحَلْيب ومعجون الأسنان فِيْه ونخلط جميع المكونات.

يوضع الخليط على الشعر.

اتركي المزيج على شعرك لمدة نصف ساعة حتى يجف تمامًا.

ثم يتم شد الخليط عكس اتجاه نمو الشعر.

يتم غسل الجلد وترطيبه.

فوائد معجون الأسنان للبشرة