سر بياض ملكات الجمال بوصفة النشا وماء الورد لتبييض البشرة وتنقيتها وإزالة الأسمرار والبقع

مزيج من النشا وماء الورد لتبييض الوجه، وتفتيح البشرة من العوامل الأساسية التي تهتم بها جميع النساء من جميع الأعمار، للحصول على بشرة صافِيْة ونقية وخالية من العيوب.المقال حول وصفة النشا وماء الورد يفتح البشرة ويعيد النضارة والنعومة والمظهر الجذاب.

يدخل النشا فِيْ العديد من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها وإزالة الخلايا الميتة المتراكَمْة على سطح الجلد وعلاج تصبغ الوجه، كَمْا يعمل ماء الورد على إنعاش البشرة وإغلاق المسام وإعطائها النضارة والنعومة والتفتيح الطبيعي، وهنا فِيْ هذا المقال كيفِيْة عمل وصفة سحرية مكونة من النشا وماء الورد لتفتيح البشرة وعلاج تصبغ الوجه.

تحضير وصفة من النشا وماء الورد لتفتيح البشرة.

النشا هُو أحد المكونات الطبيعية المتضمنة فِيْ العديد من الوصفات التي تزيل خلايا الجلد الميتة وتعمل على تجديد نسيج الجلد وتحسينه، كَمْا أنه يزيل الخطوط الدقيقة التي تظهر على الوجه، وتقدم البشرة فِيْ السن وبالتالي يزيل التجاعيد المبكرة ويمنح البشرة نضارة طبيعية وتفتيحها دون إتلافها، وماء الورد له فوائد عديدة لا حصر لها على نضارة البشرة، فهُو تونر طبيعي للبشرة يعمل على تضييق المسام التي تسبب ظهُور البثور والندبات والرؤوس السوداء، كَمْا يعمل على تفتيح البشرة وإعطائها. نعومة والانتعاش.

حضري وصفة من النشا وماء الورد لتفتيح البشرة.

المكونات

ملعقة كبيرة نشاء.

عصير نصف ليمونة.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

تحضير وصفة سحرية تزيل التصبغات واسمرار البشرة بالنشا وماء الورد

نضع النشا فِيْ قدر صغير على النار ثم نضع ماء الورد ونقلب الخليط على نار خفِيْفة حتى يصبح القوام كريما ناعما ثم يضاف الليمون ويحرك.

نرفع القدر عن النار ونتركه يبرد.

نقوم بغسل الوجه بالماء والغسول المناسب للبشرة، ثم نضع خليط كريم النشا وماء الورد على الوجه ونتركه حتى يجف تماماً من الجلد.

نفرك الكريم من الوجه بأيدينا فِيْ حركات دائرية، ثم نغسل الوجه بالماء فقط.

نضع منشط طبيعي على الوجه ويفضل ماء الورد.

نكرر هذه الوصفة ثلاث مرات فِيْ الأسبوع.

تعيد هذه الوصفة نضارة ونعومة البشرة، حيث تمنحها اللمعان وتوحيد لون البشرة، وتعمل على التخلص من السمرة الناتجة عن التعرض الطويل لأشعة الشمس، كَمْا تعمل على شد البشرة والقضاء على الترهل والخطوط التعبيرية من الجلد. مكلفة.