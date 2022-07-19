سر بياض وجمال الكوريين هاتي نشا وتعالي أقولك تبيضي بشرتك وتزيلي الأسمرار أزاي بسرعة

فِيْ هذا المقال سوف نقدم للفتيات والنساء اللواتي يعانين من سواد البشرة خلطة من كريم النشا الكوري وهُو خليط من المواد الطبيعية المكونة من النشا والحَلْيب وعصير الجزر والعسل الأبيض والفازلين. وهُو من الكريمات التي تعمل على تفتيح البشرة عشر درجات أكثر بشكل فوري وطبيعي، فهُو يترك الوجه مشرقاً بشكل لا يصدق، ويساعد هذا الكريم فِيْ القضاء على جميع عيوب الوجه مثل آثار البثور، وهِيْ البقع البنية الداكنة، والكورية. كريم النشا يزيل التصبغات الداكنة والهالات السوداء ويفتح البشرة لأن كل فتاة تريد أن يكون لها بشرة بيضاء نقية. إنه خالي من البقع، ولهذا تجد الحَلْ فِيْ كريم النشا الكوري لأن فوائد النشا كثيرة ومتنوعة. يعمل على إزالة حروق الشمس، وإزالة الزيوت من البشرة الدهنية، وإزالة الرؤوس السوداء وحب الشباب، وإزالة جميع خلايا الجلد الميتة، وعلاج الحساسية والطفح الجلدي، لذلك لا داعي لاستخدام المواد الكيميائية الضارة التي تضر وتضر بشرة الجلد. لانه يسبب ظهُور بعض الامراض الجلدية مثل البقع الحمراء والالتهابات سنشرح كيفِيْة صنع كريم النشا الكوري فِيْ المنزل بمكونات متوفرة فِيْ المنزل. من المؤسف للجميع أنها وصفة سهلة وسريعة التحضير.

مكونات كريم النشا الكوري لتبييض الوجه.

ثلاث ملاعق كبيرة نشاء.

أربع ملاعق كبيرة من الحَلْيب

ملعقتان كبيرتان من عصير الجزر

ملعقة صغيرة عسل أبيض

ملعقة صغيرة من الفازلين

ملعقتان صغيرتان من الزبادي

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الأرز

ملعقتان صغيرتان من زيت الليمون

طريقة عمل كريم نشا كوري لتبييض الوجه