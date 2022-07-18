سر تراجع الأهلي عن التعاقد مع محمود جاد

كشف الصحفي مجدي عبد الغني عن سر تراجع مجلس إدارة النادي الأهلي عن فكرة الاستعانة بحارس مرمى إنبي محمود جاد خلال انتقالات الصيف المقبل.

وقال عبد الغني في تصريحات متلفزة “النادي الأهلي تراجع عن فكرة التعاقد مع محمود جاد حارس مرمى إنبي رغم أنه في مراحل متقدمة من المفاوضات”.

وأشار إلى أن الأهلي بدأ رحلة بحثا عن حارس بديل لمحمود جاد، حيث تجري مفاوضات مع الثنائي محمد صبحي حارس فاركو، ومهدي سليمان حارس بيراميدز، تمهيدا للانضمام. مراتب الأحمر.

وأوضح “سبب تراجع الأهلي عن إدراج محمود جاد تقرير خاص عن سلوك اللاعب”.

وتابع “أشاد التقرير بمستوى المرافقة الفنية وقدراتهم العالية وامتلاكهم للخبرات الجيدة، لكنه حذر من الالتزام بالطفولة في بعض الأحيان وعدم التزامهم واعتراضهم على قرارات الجهاز التدريبي. “

وختم “التقرير أكد أن محمود جاد حارس لديه سلوك عصبي في بعض الأحيان، مما يعرضه للعديد من العقوبات، وهو ما لا يتماشى مع سياسة الأهلي”.