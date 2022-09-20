سر توافر “بيبسي” فِيْ روسيا رغم انسحاب الشركة منذ 6 أشهر

مشروبات بيبسي متوفرة فِيْ روسيا، رغم إعلان الشركة الأمريكية انسحابها من هذا السوق منذ 6 أشهر، بسبب الحرب مع أوكرانيا.

أعلنت اليوم شركة الأغذية والمشروبات “بيبسيكو” عَنّْ تعليق إنتاج بيبسي وسفن أب وماونتن ديو فِيْ روسيا. هذا هُو القرار الثاني، بعد نحو ستة أشهر من إعلان الشركة الأمريكية تعليق المبيعات والإنتاج على خلفِيْة إرسال موسكو عشرات الآلاف من قواتها إلَّى أوكرانيا.

جاء إعلان بيبسي بعد أن زارت رويترز عشرات المتاجر الكبرى وتجار التجزئة وصالات الألعاب الرياضية فِيْ موسكو والخارج ووجدت أن علب وزجاجات بيبسي مع مواعيد الإنتاج فِيْ يوليو وأغسطس تم تصنيعها فِيْ مصانع فِيْ روسيا.

كان آخر مَوعِد على أحد منتجات Pepsi هُو 17 أغسطس.

وقالت الشركة الأمريكية فِيْ بيان إنها أوقفت تصنيع مركزات بيبسي كولا وميريندا وسفن أب وماونتن ديو فِيْ روسيا.

وكان متحدث باسم شركة PepsiCo قد قال سابقًا فِيْ 8 سبتمبر، فِيْ أول تعليق عام على الأمر منذ أن قالت الشركة فِيْ أوائل مارس إنها ستعلق أنشطة الإنتاج والمبيعات والترويج والإعلان فِيْ روسيا، وأن “جميع العَنّْاصر المركزة قد استنفدت فِيْ وقت لاحق فِيْ روسيا. وتوقف الإنتاج “. .

وأشار إلَّى أن هذا “يتماشى مع الإعلان الذي أعلناه فِيْ مارس 2022″، لكنه رفض التعليق عَنّْدما طُلب منه تحديث المبيعات وما إذا كان قد تم إيقافها.

تشير ة لرويترز إلَّى أن استمرار الإنتاج يعَنّْي أن المشروبات الغازية لا تزال متوفرة على نطاق واسع فِيْ موسكو وكذلك فِيْ فلاديفوستوك فِيْ أقصى الشرق وفِيْ كراسنويارسك بسيبيريا.

قال صاحب صالة ألعاب رياضية فِيْ موسكو إن آخر طلب له إلَّى شركة PepsiCo كان فِيْ منتصف أغسطس.

لم يفرض الغرب عقوبات على المواد الغذائية والمشروبات كجزء من إجراءات واسعة النطاق تهدف إلَّى معاقبة روسيا على أفعالها فِيْ أوكرانيا.

روسيا هِيْ ثالث أكبر سوق لشركة PepsiCo.

تعكس استمرارية توفر المنتج مدى تعقيد الانسحاب من واحدة من أكبر دول العالم.

فِيْ عام 2022، كانت روسيا ثالث أكبر سوق لشركة PepsiCo ومقرها نيويورك، بعد الولايات المتحدة والمكسيك.

كَمْا يتواصل إنتاج شركة Coca-Cola المنافسة فِيْ روسيا، بعد أن أعلنت فِيْ مارس / آذار تعليقها لعملياتها.

قالت شركة PepsiCo فِيْ مارس / آذار إنها ستواصل بيع الضروريات اليومية، مثل الحليب ومنتجات الألبان الأخرى، والحليب وأغذية الأطفال فِيْ روسيا.

تعمل الشركة فِيْ روسيا منذ أكثر من 60 عامًا وكانت منتجاتها واحدة من المنتجات الغربية القليلة المسموح بها فِيْ الاتحاد السوفِيْتي قبل انهِيْاره.