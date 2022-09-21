سر جديد يفاجئ الاتحاد.. و”يصدم” الهلال فِيْ صفقة سعود عبدالحميد

كشفت الإعلامية الرياضية منار شاهِيْن، بمفاجأة كبيرة، عَنّْ انتقال النجم الدولي الشاب سعود عبد الحميد إلَّى فريق نادي الهلال الأول لكرة القدم.

ووقع عبد الحميد (23 عاما) لصالح الهلال فِيْ الميركاتو الشتوي الماضي “يناير 2022” قادما من صفوف الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد.

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أثار انتقال النجمة الشابة لزعيم الهلالي جدلاً فِيْ المجتمع الرياضي السعودي ؛ وكان الاتحاد آنذاك ينافس على لقب الدوري السعودي للمحترفِيْن.

* مفاجأة فِيْ انتقال سعود عبد الحميد من الاتحاد الى الهلال

وفِيْ هذا السياق أوضح شاهِيْن فِيْ تصريحات إذاعية أن سعود عبد الحميد كان ضد فكرة الانضمام للهلال بشكل كامل.

وأكد الصحفِيْ الرياضي أن هدف سعود كان دائما البقاء مع العميد الاتحادي، وعدم ارتداء قميص أي ناد آخر.

وأكد أن اللاعب الشاب انتظر طويلا لنادي الاتحاد لتجديد تعاقده مع الفريق الأول لكرة القدم. لعدة سنوات أخرى.

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وأضاف شاهِيْن “فِيْ الحَقيْقَة، وعدت إدارة أنمار الهِيْلي عبد الحميد بتحقيق حلمه بالبقاء من خلال تجديد عقده رسميًا”.

وأشارت منار شاهِيْن إلَّى أن سعود عبد الحميد انتظر النقابة حتى آخر أيام عقده. ومع ذلك، لم تعطه الإدارة “شيكًا” للتجديد. ثم وقع اللاعب مع نادي الهلال.