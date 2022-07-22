سر خلطة برجر دجاج ماكدونالدز الكرسبي وعملها فِيْ المنزل وسر وصفة صوص البيج ماك

خطوات سهلة وبسيطة ورخيصة لعمل برجر دجاج مقلي مقرمش فِيْ المنزل مثل اشهر المطاعم يعتبر الهمبرغر من اشهر الاكلات السريعة حول العالم، ويعتبر من الاطعمة الغربية التي تنتشر وتنتشر. يحظى بشعبية كبيرة فِيْ الدول العربية، كَمْا أن هناك طرق عديدة لتحضير الهمبرغر، فهُو يختلف من مكان إلى آخر، ويمكننا تحضيره وصنعه من لحم بقري أو دجاج أيضًا، وهذا النوع الأخير يحظى بشعبية كبيرة وخاصة للأطفال.

برجر دجاج مقرمش

برجر الدجاج من الوجبات السريعة التي يتم شراؤها فِيْ الخارج بكثرة، ولكن عندما نأكله لا نضمن درجة النظافة أو ما هِيْ المكونات الموجودة بداخله، لذلك سنتعلم كيفِيْة تحضيره فِيْ المنزل لضمان نظافته ولكن أولاً سوف نحدد المكونات التي نحتاجها وهِيْ

نصف كيلو دجاج مفروم

أربع فصوص ثوم مفروم

نصف ملعقة صغيرة بهار للدجاج

ربع كوب بسكويت مقطع

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود وملح

نصف كوب عصير بصل

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحَلْو والكاري

بيضتان كبيرتان

كوب دقيق وفتات خبز

برجر دجاج ماكدونالدز

بعد أن نجهز المكونات والمكونات المذكورة أعلاه، سنتعرف الآن على خطوات تحضير برجر الدجاج المقرمش على طريقة ماكدونالدز فِيْ الخطوات السهلة التالية

نحضر وعاء متوسط ​​ثم نضع الدجاج المفروم ونضيف بيضة وعصير البصل ثم فتات الخبز.

ثم تخلط هذه المكونات جيدا ثم يضاف اليها الكاري والملح والفلفل والفلفل الحَلْو.

نخلط المكونات معًا مرة أخرى حتى تصبح متجانسة، ثم نشكل الخليط على شكل أقراص متوسطة.

ثم نضع الدقيق وفتات الخبز فِيْ طبقين مختلفِيْن ونخفق البيض، ثم نخرج الدجاج ونضعه فِيْ الدقيق، ثم البيض، ثم البقسماط.

نكرر هذه الخطوات حتى تنتهِيْ الكَمْية، ثم نضعها فِيْ الثلاجة لمدة نصف ساعة، ثم نقليها بالزيت حتى تنضج.

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