سر رفض لينجارد عروض النصر والاتحاد

كشف النجم الإنجليزي جيسي لينجارد، عَنّْ العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية، بعد رحيله الرسمي من مانشستر يونايتد.

وانتهى عقد لينجارد (30 عاما) مع الفريق الأول لكرة القدم مانشستر يونايتد فِيْ الأول من يوليو تموز.

وقال لينجارد فِيْ حديث لبي بي سي “تلقيت الكثير من العروض وكان بإمكاني السفر إلَّى الخارج مقابل الكثير من المال، لكنني أردت البقاء فِيْ الدوري الإنجليزي الممتاز”.

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يشار إلَّى أن ناديي النصر والاتحاد ؛ لقد أرادوا حقًا التوقيع على Lingard فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي، قبل الموسم الرياضي 2022-2023.

انتقل جيسي لينجارد إلَّى نوتنغهام فورست، وصعد إلَّى الدوري الإنجليزي الممتاز، “الدوري الإنجليزي”، بعد غياب طويل.