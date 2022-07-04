سر شرط ارتداء اللون الأبيض بحفل عمرو دياب فِيْ الساحل الشمالي‎‎

أثارت شروط حضور حفل المطرب المصري عمرو دياب بالساحل الشمالي يوم 12 يوليو 2022 حالة من الجدل، سواء فِيْ أسعار التذاكر أو بالملابس وضرورة ارتداء الأبيض.

لكن اشتراط ارتداء الأبيض أثار تساؤلات بين الجمهُور، خاصة وأن هذا الشرط لم يفرض لأول مرة فِيْ حفلات الساحل الشمالي، وسبقها حفل الفنانة روبي فِيْ يوليو 2022 عَنّْدما كانت الملابس البيضاء مطلوبة.البيضاء. وللسماح باستخدام تاربون.

وقالت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب على موقعها على الإنترنت “حفل إكسترا سولير الأبيض (حيث يرتدي جميع الحضور اللون الأبيض) خاص بالشاطئ”.

ونتيجة لذلك، قال أحد مخططي الحفلات بالساحل الشمالي ومالك شركة تنظيم الحفلات، محمد عادل، للصحف المصرية، إن كل طرف له “زي” خاص به، مضيفًا أن اللون معروف للأبيض يعكس ضوء الشمس. أشعة، وفِيْ الليل تكون أكثر وضوحا من الألوان الداكنة، والحفلة فِيْ هذه الحالة “حفلة بيضاء”.

وأشار عادل إلَّى أن اللون الأبيض غالبًا ما يكون أيضًا اختيار المطرب على خشبة المسرح.

أما أسعار حفلات عمرو دياب فتراوحت بين 1500 جنيه (79 دولارًا) للفئة العادية و 10 آلاف جنيه (531 دولارًا) للفئة الخاصة.

أسعار التذاكر كالتالي الفئة الأولى 10 آلاف جنيه، الفئة الثانية 5000 جنيه، الفئة الثالثة 4000 جنيه، الفئة الرابعة 3500 جنيه، الفئة الخامسة 2500 جنيه، الفئة السادسة 2000 جنيه، والفئة السابعة والأخيرة 1500 جنيه.

كَمْا تم النص على عدم حضور الجمهُور الذين تقل أعمارهم عَنّْ 21 عامًا.

على الصعيد التقني أطلق الحدباء قبل أيام قليلة أغنيته “النظرة الجديدة”، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع محمد حمدي، أستاذ الديجيتال والخلط أمير محروس، وتسجيلها لأندرو داود.