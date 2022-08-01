سر شكوى بيراميدز للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا

وأوضح الإعلامي أحمد شوبرت، النجم السابق للنادي الأهلي، عن سيناريوهات شكوى نادي بيراميدز، رسميا، لتمكنه من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

وأكد شوبرت في تصريحات إذاعية أن مسؤولا كبيرا بالاتحاد المصري لكرة القدم طلب من إدارة نادي بيراميدز التصرف بصفة رسمية للمطالبة بحق من السماء لدخول دوري أبطال إفريقيا وليس الاتحاد الموسم المقبل.

وقال شوبرت في تصريحاته إن المسؤول في جباليا أكد أن بيراميدز ستقدم هذه الشكوى خلال الساعات القليلة المقبلة وترك الأمر له بعد ذلك.

جدد نادي بيراميدز طلبه للمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا، بعد حصوله على المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري في نهاية مباريات يوليو بالبطولة المحلية.

وقال هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز “فريق كرة القدم لا يهتم بالقضايا الجانبية التي تحدث على الساحة، وتركيز اللاعبين والجهاز التدريبي بالكامل يتركز بشكل كامل على مباراة الزمالك المقبلة”.

يحدد اتحاد الكرة الأندية المشاركة في البطولة الأفريقية

أرسل اتحاد الكرة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قائمة بالأندية المصرية المشاركة في بطولتي الأندية الإفريقية لموسم 2022/2023.

وتضمنت القائمة التي أرسلها اتحاد الكرة ناديي الأهلي والزمالك للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، فيما شارك بيراميدز وفيوتشر في الاتحاد.