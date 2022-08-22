أثارت مشاهد نيزك يخترق الأجواء في سماء المملكة العربية السعودية تساؤلات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي داخل وخارج المملكة.

حائل والقصيم

تمت ملاحظة هذا الحدث من حائل والقصيم، حيث أضاء النيزك السماء بضوء أخضر وترك أثرًا من الدخان في السماء أثناء مرورها.

بعد تحليل الصور ومقاطع الفيديو، اقترح عالم الفلك المستوحى من الهند في جامعة الملك عبد العزيز أنه كان نيزكًا متوسط ​​الحجم احترق في الغلاف الجوي.

وبحسب الهندية، واستنادا إلى عدد كبير من الشهادات من مختلف المدن، فإن الموقع التقريبي للشيزك الذي يدخل الغلاف الجوي بين حائل والمدينة المنورة والقصيم على ارتفاع 80 إلى 120 كم. وإذا نجا شيء، فقد يكون وصل إلى الأرض بين الطائف والرياض.

كرة النار

تسمى هذه الظاهرة بـ “كرة النار”، وهي بحجم كرة القدم تقريبًا التي تدخل الغلاف الجوي بسرعات عالية، مما يتسبب في احتراقها نتيجة الاحتكاك بالهواء.

يظهر اللون الأخضر نتيجة احتراق مكونات النيزك من معادن مثل المغنيسيوم والألمنيوم والحديد نتيجة للحرارة الشديدة.