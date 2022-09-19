سر عمل أصابع البسبوسة المكرملة باللون الذهبي الجذاب ، يرغب الكثير من محبي الأكل الحلو بتناول أصابع البسبوسة بالكراميل مع وصفة منزلية الصنع ، وهذه من أجمل الحلويات الشرقية ، وهي وصفة سهلة واقتصادية لكل امرأة لتحضيرها في المنزل. وصفة بسبوسة بالكراميل بمكونات بسيطة ، لضيوفك أو لاستخدامها كحلوى لذيذة في المناسبات وأعياد الميلاد والعديد من المناسبات الأخرى ، تابعوا معنا . سر عمل أصابع البسبوسة الذهبية المكونات نصف كيلو دقيق (سميد).

نصف كوب سمن.

كوب جوز هند مبشور.

كوب حَلْيب.

ملعقتان كبيرتان من عسل الجلوكوز.

ملعقة كبيرة فانيليا.

عصير نصف ليمونة. طريقة التحضير ضعي السميد والدقيق وجوز الهند فِيْ وعاء بلاستيكي واخلطي السكر فِيْ نصف كوب ماء فِيْ وعاء آخر.

ثم نضعها على النار حتى يتكرمل السكر، ثم نضع السمن معهم ونخلطهم جيداً.

بعد ذلك يضاف الحَلْيب لهذه الوصفة ونستمر فِيْ التقليب ثم نزيل الوصفة من على النار.

اسكبيها فِيْ وعاء من الدقيق والسميد وجوز الهند واخلطيهم جيدًا حتى تحصلي على قوام متماسك.

ثم نسكب هذه المكونات فِيْ صينية مناسبة مدهُونة بالسمن ونضع الصينية فِيْ الفرن.

ونفعلها على درجة حرارة متوسطة (180 درجة) ونقوم بتحضير القطر (القطر). خطوات تحضير شراب البسبوسة نضيف نصف كوب من السكر مع كوب ماء ونخلط جيداً ونشعل النار حتى تصل لدرجة الغليان.

ثم اعصري نصف ليمونة فوق الخليط، أضيفِيْ الفانيليا وقلبي جيداً.

بعد ذلك يُرفع المزيج عن النار ويعاد إلى البسبوسة بالفرن.

يتم إخراجها من الفرن عند ملاحظة نضج البسبوسة وتغير لونها إلى الذهب.

ثم نسكب القطر بالكامل ثم نقطعه جيداً ونضعه فِيْ أطباق التقديم.

ويمكن إضافة القليل من جوز الهند على وجه البسبوسة للحصول على نكهة لذيذة.

يمكنك أيضًا وضع الشوكولاتة وبعض المكسرات على الوجه للحصول على نكهة لذيذة.

يهتم الكثير من الأشخاص بالعمل على تقديم الحلوى والكيكات في العديد من المناسبات التي تمر خلال حياتهم وابرز تلك المناسبات الاحتفالات بالنجاح والتخرج وأعياد الميلاد ومناسبات الخطوبة والزواج …الخ من المناسبات ، حيث اوضحنا لكم سر عمل أصابع البسبوسة المكرملة باللون الذهبي الجذاب وهي من الاكلات الحلوة المفضلة للكثير .