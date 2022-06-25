سر عمل الطحينة البيضاء بالسمسم فِيْ المنزل مثل الجاهزة بأقل تكلفة

طحينة السمسم الأبيض هِيْ إحدى المقبلات الموجودة بجانب الأطباق الرئيسية لإضفاء الذوق الرفِيْع. يوجد بجانب الأطعمة الجاهزة مثل المشاوي بأنواعها والسندويشات التي تباع فِيْ محَلْات الوجبات السريعة وتجار السمك، ويقوم بابا غنوش بإعدادها ومعهم يتم صنع العديد من الحَلْويات والحَلْاوة الطحينية، لذلك تسعى الكثير من النساء لمعرفة كيفِيْة العمل فِيْ المنزل والآن من خلال مقالتنا اليوم نقدم لكَمْ طريقة عمل الطحينة البيضاء بكل سهُولة ويسر.

طحينة السمسم الأبيض

من خلال المكونات التالية، يمكنك تحضير الطحينة البيضاء بسهُولة وسرعة ؛ لا يستغرق صنع هذه الطحينة وقتًا، وهذه المكونات كالتالي

كوب وسط سمسم محمص.

ملعقة طحين أبيض منخول.

رشة ملح حسب الرغبة.

نصف كوب زيت ذرة.

كيف تستعد

من خلال الخطوات التي نعرضها لكَمْ، يتم تحضير الطحينة البيضاء فِيْ المنزل بكل سهُولة ومجهُود، ومكوناتها متوفرة فِيْ كل منزل، والآن ها هِيْ الطريقة خطوة بخطوة

ينقى السمسم جيدًا من الشوائب والغبار، ويتم غسل السمسم وتجفِيْفه.

نضع السمسم على نار هادئة ويقلب جيدا حتى لا يحترق ويغير لونه ونكهته.

يقلب حتى يصبح لونه ذهبي فاتح.

ارفعي المقلاة عن النار بعد دقيقتين فقط.

يفرم السمسم ناعماً إلى مسحوق.

يمكنك عمل كَمْية كبيرة من السمسم وتركه فِيْ الثلاجة لحين احتياجك وهذا يوفر عليك الجهد والوقت.

مع دقيق الذرة مع السمسم المفروم ويقلب الخليط جيداً.

نضع هذا الخليط فِيْ الخلاط الكهربائي.

ثم أضيفِيْ القليل من الزيت تدريجياً أثناء الخلط.

سيكون لدينا القليل من الخليط المتماسك والمتجانس.

عندما يصبح المزيج كثيفًا، يُضاف إليه القليل من الزيت ويُخلط جيدًا.

ضعي الخليط فِيْ وعاء محكَمْ الغلق وضعيه فِيْ الثلاجة حتى يؤكل.

الآن الخليط جاهز للاستخدام.

فوائد الطحينة البيضاء

تحتوي الطحينة البيضاء على عدة فوائد نبرز من بينها ما يلي