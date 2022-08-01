سر عمل اللحمة بالبصل فِيْ البيت مثل المحَلْات

هناك العديد من وصفات اللحوم ويختلف مذاقها من وصفة لأخرى فهِيْ متوافرة فِيْها جميعًا.

طريقة صنع اللحم بالبصل فِيْ المنزل.

لتحضير أشهى وصفات اللحوم فِيْ المنزل، اتبع الخطوات التالية

المكونات

كيلو لحم مقطع مكعبات.

نصف كيلو بصل مقطع

2 ملاعق كبيرة زيت.

ملح

تصحح البهارات لتليين اللحم.

ثوم مفروم.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار.

فلفل اسود.

طريقة التحضير

نأخذ مقلاة ونضعها على نار متوسطة ثم نسكب الزيت فِيْها.

نضيف البصل والثوم والملح إلى الزيت ونقلب جيداً حتى يلين.

نضيف مكعبات اللحم للمكونات المذكورة ونتركها على النار حتى تنضج.

نضيف الفلفل الأسود والفلفل الحار لتعزيز نكهته.

ارفعي المقلاة عن النار وضعي اللحم فِيْ طبق التقديم.

طريقة عمل لحم البقر بالبصل

عند طهِيْ اللحوم لابد من اتباع طرق جديدة فِيْ تحضيرها حتى لا يمل منها الأطفال، ولهذا نقدم لكَمْ طريقة صنع اللحم بالبصل بطريقة بسيطة للغاية وبنكهة مميزة ورائعة. الطريقة هِيْ التالية

المكونات

كيلو من اللحم ويفضل كتف ومقطع الى مكعبات متوسطة او صغيرة.

نصف كيلو فطر مقطع.

بصل متوسط ​​الحجم مفروم ناعماً.

2 ملاعق كبيرة زيت.

2 ملاعق كبيرة دقيق.

3 ملاعق كبيرة من الكريمة للطهِيْ.

1 ملعقة صغيرة خردل.

زبدة

ملح

فلفل اسود.

بهارات

طريقة عمل لحم البقر بالبصل