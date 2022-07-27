سر غياب إيجالو المفاجئ عَنّْ معسكر الهلال.. “مهدد بخسارة نصف ثروته”

أثار نادي الهلال الجدل فِيْ ساعة متأخرة من ليل الأربعاء بإعلانه غياب مهاجم الفريق الأول النيجيري أوديون إيغالو عَنّْ معسكر برمنغهام الإعدادي.

فِيْ قرار مفاجئ، أعلن نادي الهلال، اليوم الأربعاء، عدم سفر إيغالو مع الفرق إلَّى برمنغهام، لحضور المعسكر التدريبي للفريق، بسبب مخاوف بشأن قضية عائلية.

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وتساءل عشاق الرياضة السعوديون عَنّْ “الشأن العائلي” الذي أبعد النجمة النيجيرية عَنّْ المعسكر التحضيري، وسط تساؤلات من قطاع آخر، حول تصريح الأخ القائد.

* السر الحقيقي وراء غياب إيجالو عَنّْ معسكر الهلال

وفِيْ هذا السياق كشفت صحيفة “الرياضية” أن القضاء البريطاني أصدر حكَمْاً بحق إغالو. لصالح زوجته السابقة.

وأشارت الصحيفة إلَّى أن الحكَمْ أجبر مهاجم النادي الهلال على دفع “نصف ثروته” لزوجته السابقة ؛ مما جعل اللاعب غير قادر على السفر إلَّى بريطانيا العظمى.

من جهته شكك الإعلامي فِيْصل القيران فِيْ هذه الأسباب القضائية التي تمنع إيغالو من الاستعداد مع زملائه للموسم الرياضي الجديد.

وكتب القيران عبر حسابه الشخصي على تويتر “بسبب مسألة عائلية يطالب إغالو بمضاعفة عقده”.

يتقاضى إيغالو راتبا قدره 4 ملايين يورو فِيْ الموسم الواحد، أي ما يعادل 18 مليون ريال، بعد انضمامه إلَّى الزعيم فِيْ يناير الماضي من فئة الشباب.

يتوجه وفد فريق نادي الهلال الأول لكرة القدم إلَّى مدينة برمنغهام الإنجليزية، الجمعة المقبل، لإقامة معسكر تحضيري للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.