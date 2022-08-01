سر “غياب” ثلاثي النصر عَنّْ ودية سرقسطة

حسم نادي النصر “الجدل” بشأن غياب عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، عَنّْ مباراة ريال سرقسطة الودية الإسبانية، مساء الاثنين.

وحقق النصر فوزا وديا مكلفا بهدفِيْن لواحد على فريق ريال سرقسطة الأول لكرة القدم خارج ملعب ماريبا.

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يستعد النصر للموسم الرياضي الجديد 2022-2023، فِيْ معسكر تحضيري بمدينة مريبة الإسبانية، يتضمن سلسلة من المباريات الودية التي بدأت ضد نادي لاس بالماس.

* سر غياب النصر الثلاثي لمباراة سرقسطة الودية

وفِيْ هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، المقرب من كازا النصراوي، عَنّْ غياب النجم البرازيلي لويس جوستافو، المتوسط ​​العالمي، عَنّْ مباراة سرقسطة الودية ؛ إنه بسبب نقص الإعداد الفني.

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وشدد العصيمي، فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين الصغير “تويتر”، على أن غوستافو يحتاج إلَّى مزيد من الوقت ؛ لأكون مستعدا.

وبشأن غياب الثنائي الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف وعبد الفتاح آدم، أكد الصحفِيْ الرياضي أنه بسبب الإصابة.