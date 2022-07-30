سر غياب ماشاريبوف عن مباراة النصر أمام لاس بالماس

كشف الإعلامي الرياضي خالد الرشيد، سر غياب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، جناح فريق نادي النصر لكرة القدم، عن مباراة فريقه الودية أمس ضد لاس بالماس.

وتعادل النصر مع نظيره الإسباني لاس بالماس بهدفين للمباراة الودية التي جمعتهما مساء الجمعة.

وينظم فريق النصر حاليا معسكرا استعداديا للموسم الجديد الذي ينطلق في 25 أغسطس في مدينة مريبة الإسبانية.

وكتب الرشيد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن مشاريبوف غاب عن مباراة الفوز أمام لاس بالماس بسبب الإصابة.

وأوضح الرشيد “إصابة جلال الدين مشاريبوف طفيفة ولا داعي للقلق”.

وكان مشاريبوف قد انضم إلى النصر في يناير 2022 من باختاكور في أوزبكستان قبل أن يغادر على سبيل الإعارة إلى شباب الأهلي في دبي، ليعود مرة أخرى الصيف الماضي.

⏹ | نهاية المباريات الأولى. #فوز مباراة ودية ضد لاس بالماس الإسباني، تعادل فيها بهدفين، وتمكن من تسجيل هدفين #عالمي حمد المنصور وفنسنت أبو بكر# فيكتوريا_الاس_بالماس الأسبانية# العالم_ين_ماربيلا_ برعاية سوم 💛 pic.twitter.com/AgV2a5zwfY

– نادي النصر السعودي (AlNassrFC) 29 يوليو 2022