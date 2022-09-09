سر فشل الأهلي فِيْ “فسخ” غقد فرانك كوم

“لماذا لم يفسخ الأهلي عقد اللاعب الكاميروني فرانك كوم” سؤال أثير بقوة، بعد ساعات قليلة من إغلاق نافذة الانتقالات الصيفِيْة، لأندية الدوري الأصفر.

وانضم واكوم، 31 عاما، إلَّى فريق الأهلي الأول لكرة القدم فِيْ يناير 2022 قادما من الريان القطري.

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منذ انضمامه إلَّى قلعة الراقي، سجل النجم الكاميروني هدفًا واحدًا فقط فِيْ 13 مباراة رسمية فِيْ مختلف المسابقات.

* سر فشل فرانك كوم فِيْ إنهاء العقد

وفِيْ هذا السياق اعترف الإعلامي الرياضي عَنّْاد الرشيد بأن إدارة الأهلي برئاسة وليد معاذ قامت بعدة محاولات. إنهاء عقد فرانك كوم.

وكشف الرشيد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” أن كوم طلب 10 ملايين ريال. الموافقة على إنهاء العقد.

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ولفتت القناة الرياضية إلَّى أن مسؤولي الرقعي تراجعوا عَنّْ قرار إنهاء عقد اللاعب، بعد طلباته المالية الضخمة ؛ لضمان استمراره مع فريق كرة القدم الأول على الأقل حتى يناير المقبل.

يشار إلَّى أن كوم تعاقد مع فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم حتى 30 يونيو 2023.