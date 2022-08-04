سر فشل انضمام المهدي مبارك إلى الزمالك

كشف الإعلامي محمد شبانة، سبب فشل اتفاق ضم اللاعب مهدي مبارك لاعب الوسط المغربي لفريق فتح الرباط، إلى الزمالك في السوق الصيفي الحالي.

أكد شبانة أن مديري الزمالك تلقوا ذعرًا كبيرًا اليوم، بعد أن أعلن العين الإماراتي أنه توصل إلى اتفاق نهائي بشأن ضم مهدي مبارك، لاعب فريق الفاتح المغربي، وضمه بداية. الموسم القادم.

وأوضح أن سبب فشل الصفقة هو وكيل اللاعب الأصلي في المغرب الذي غضب من تصرف إدارة الزمالك في التواصل مع اللاعب وإبعاد الفتح الرباطي عنه.

وأكد مسئولو الزمالك أن من بينهم وكيلان، الأمر الذي أغضب وكيل اللاعب الأصلي في المغرب، الذي تحرك بشدة في الأيام الأخيرة وتمكن في النهاية من تقديم عرض أعلى لمهدي مبارك من عرض الزمالك.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن العين الإماراتية ستدفع نحو مليون و 700 ألف دولار لفتح الرباط، في وقت جاء عرض الزمالك بمليون و 400 ألف دولار فقط.

كما سيحصل اللاعب على 600 ألف دولار في الموسم الواحد، في الوقت الذي كان سيحصل فيه على 300 ألف دولار من الزمالك.

يستعد فريق الزمالك الأول لكرة القدم لمواجهة قوية ضد الجونة، في اليوم التاسع والعشرين من الدوري الممتاز.

ويتطلع نادي الزمالك للفوز على نظيره الجونة في هذه المباراة لمواصلة مسيرة الانتصارات في بطولة الدوري العام.

في اليوم الأخير، تغلب الزمالك على بيراميدز في الدوري المصري بثلاثة أهداف نظيفة.

يبدأ موعد مباراة الزمالك والجونة اليوم الخميس 24 يوليو الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.

يدخل الزمالك تلك المباراة، ويحتل صدارة جدول الدوري الممتاز برصيد 66 نقطة من 28 مباراة، بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه.

هذا الموسم لعب الزمالك 28 مباراة، وفاز في 21 مباراة، وخسر 4 مباريات وتعادل 3 مرات.