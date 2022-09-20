سر قرار “فِيْفا” الصادم قبل كلاسيكو النصر والاتحاد

كشف الأوزبكي فرهاد عبد الله، رئيس إدارة التحكيم السعودي، سر قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”، قبل فوز الكلاسيك المقبل والاتحاد المقبل.

يستضيف النصر الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد يوم 2 أكتوبر، فِيْ اليوم الخامس من منافسات دوري روشان السعودي 2022-2023.

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وقبل الكلاسيك … قرر “الفِيْفا” منع قادة مونديال “الدوحة 2022” من إدارة مواجهة المونديال والعميد المنتظر، فِيْ قرار صدم الشارع الرياضي السعودي.

* السر وراء قرار الفِيْفا الصادم ضد كلاسيكو النصر والاتحاد

وفِيْ هذا السياق أوضح فرهاد فِيْ تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط أن الفِيْفا تصدر دائما قرارا بمنع حكام المونديال من التحكيم فِيْ مختلف المسابقات قبل انطلاق المونديال.

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وأشار رئيس إدارة التحكيم بالمملكة العربية السعودية إلَّى أن هذا القرار صادر عَنّْ الاتحاد الدولي لكرة القدم. إنه يعَنّْي عدم التعرض للإصابات والتوتر قبل المونديال. وكذلك الحال بالنسبة للنصر والاتحاد كلاسيك.

وأكد فرهاد عبد الله أن إدارة التحكيم ستستخدم الحكام غير المرشحين لإدارة مباريات كأس العالم 2022. عَنّْد طلب أي ناد لأفراد أجانب فِيْ مسابقة دوري الروشان السعودي، خلال الفترة المقبلة.