سر للعرايس.. سحر دلكة النشا الجبارة لتفتيح البشرة 10 درجات من اول استعمال مثل الكوريات لوجة كالبدر

سر للعرائس … سحر تدليك النشا القوي لتفتيح البشرة و مقشر النشا لتفتيح البشرة من أولى الأفكار التي تتبادر إلى الذهن عندما تقرر البدء فِيْ علاج بشرتك وإعطائها التفتيح اللازم بعد تعرضها للعديد من حروق الشمس وربما الماء فِيْ الصيف، حتى الالتهابات والاحتكاك التي تحدث على الجسم خلال فصل الصيف. ونترك ورائك بشرة أغمق من باقي البشرة على بشرة ناعمة وبيضاء وشابة، وبعد ذلك سنقدم لك فكرة كاملة عن كيفِيْة تحقيقها بأبسط طريقة.

سر للعرائس … سحر تدليك النشا القوي لتفتيح البشرة

Dalka عبارة عن مزيج من بعض المكونات التي يمكنك تحويلها إلى قوام كريمي للحصول عليها بشرة جميلة وأكثر نقاءًله تأثير رائع على البشرة، ليس فقط من حيث تفتيحها، ولكن أيضًا من حيث تجميل ملمسها ومظهرها.

فوائد تقشير النشا للبشرة

تساعدك دلكا فِيْ عدة أمور نلخصها أدناه

يمنحك بشرة أكثر صحة ويساهم فِيْ نمو الخلايا المتجددة ويزيل الخلايا التالفة.

كَمْا أنه يمنح بشرتك العناصر الغذائية التي تحتاجها، مما يعني أن البشرة أكثر مقاومة للعوامل الضارة.

كَمْا أنه يقلل من التهِيْج ومشاكل الجلد الملتهب المعرضة للاحمرار والحكة.

وله دور مهم فِيْ علاج مشكلة حب الشباب التي تظهر فِيْ مرحَلْة المراهقة عند الشباب، وكذلك فِيْ القضاء على آثاره.

يوفر لبشرتك العناية اللازمة، ويكَمْل نقص فِيْتامين أ الذي يمنحك بشرة بيضاء ومشرقة، ويحارب الترهل والتجاعيد بسبب غناه بفِيْتامين سي.

طريقة عمل فرك النشا

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