سر للعرايس.. سحر دلكة النشا الجبارة لتفتيح البشرة 10 درجات من اول استعمال مثل الكوريات لوجة كالبدر

سر للعرائس … سحر تدليك النشا القوي لتفتيح البشرة و مقشر النشا لتفتيح البشرة من أولى الأفكار التي تتبادر إلى الذهن عندما تقرر البدء فِيْ علاج بشرتك وإعطائها التفتيح اللازم بعد تعرضها للعديد من حروق الشمس وربما الماء فِيْ الصيف، حتى الالتهابات والاحتكاك التي تحدث على الجسم خلال فصل الصيف. ونترك ورائك بشرة أغمق من باقي البشرة على بشرة ناعمة وبيضاء وشابة، وبعد ذلك سنقدم لك فكرة كاملة عن كيفِيْة تحقيقها بأبسط طريقة.
سر للعرائس … سحر تدليك النشا القوي لتفتيح البشرة
Dalka عبارة عن مزيج من بعض المكونات التي يمكنك تحويلها إلى قوام كريمي للحصول عليها بشرة جميلة وأكثر نقاءًله تأثير رائع على البشرة، ليس فقط من حيث تفتيحها، ولكن أيضًا من حيث تجميل ملمسها ومظهرها.
فوائد تقشير النشا للبشرة
تساعدك دلكا فِيْ عدة أمور نلخصها أدناه
- يمنحك بشرة أكثر صحة ويساهم فِيْ نمو الخلايا المتجددة ويزيل الخلايا التالفة.
- كَمْا أنه يمنح بشرتك العناصر الغذائية التي تحتاجها، مما يعني أن البشرة أكثر مقاومة للعوامل الضارة.
- كَمْا أنه يقلل من التهِيْج ومشاكل الجلد الملتهب المعرضة للاحمرار والحكة.
- وله دور مهم فِيْ علاج مشكلة حب الشباب التي تظهر فِيْ مرحَلْة المراهقة عند الشباب، وكذلك فِيْ القضاء على آثاره.
- يوفر لبشرتك العناية اللازمة، ويكَمْل نقص فِيْتامين أ الذي يمنحك بشرة بيضاء ومشرقة، ويحارب الترهل والتجاعيد بسبب غناه بفِيْتامين سي.
طريقة عمل فرك النشا
احصل على هذه المكونات أولاً
- نشاء.
- طبق.
- ليمون.
- حَلْيب طازج
- حَلْيب مجفف
طريقة
- فِيْ الطبق، ابدأ بوضع النشا، ثم اعصر الليمون.
- أضيفِيْ الحَلْيب المجفف ثم أضيفِيْ الحَلْيب السائل واستمري فِيْ الخلط.
- قلب المزيج حتى يشبه الكريمة، ثم خذه معًا وافرده فِيْ جميع أنحاء جسمك.
- انتظر حتى يجف، والذي لن يستغرق وقتًا طويلاً، فقط تأكد من أنه جاف للانتقال إلى المرحَلْة التالية.
- بعد أن يجف، قم بترطيب راحة يدك بالماء، وابدأ من أي مكان وقم بالتدليك بيدك المبللة حتى يتفكك المزيج من الجلد بالحركة.
- استمري فِيْ فعل ذلك مع كل المناطق المغطاة بالمقشر حتى تتقشر.
- قد تلاحظ أن الجلد يتقشر، لا تقلق، هذا أمر طبيعي، إنه إلزامي، ما عليك سوى الاستحمام بماء دافئ.
- انشر طبقة من أي مرطب على جسمك.
- كرر مرة واحدة فِيْ الأسبوع حتى الوصول إلى الدرجة المطلوبة.