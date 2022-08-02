سر مشادة فيريرا مع مدرب بيراميدز

وشهدت مباراة الزمالك وبيراميدز مشادة كلامية بين الثنائي جيسوالدو فيريرا المدرب الأبيض والمدرب اليوناني تاكيس جونياس مدرب فريق سيليستى.

أثار الحكم اليوناني غضب البرتغالي جيسوالدو فيريرا، لاعتراضه على عدم طرد عبد الله السعيد بعد تدخله القوي على محمود الونش، لتلقي إنذار.

توجه فيريرا وجونياس نحو غرف الملابس، وتحدثا عن المباراة، ولكن قبل دخول نفق الغرف، دخل الاثنان في جدال.

الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك وأحمد زاهر مدير بيراميدز تدخلوا لاحتواء الموقف.

فاجأ المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك لاعب الفريق بقرار رائع، بعد الفوز الواسع على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة في الدوري.

وقرر مرتضى منصور دفع مكافأة فورية قدرها 70 ألف جنيه لكل لاعب في الفريق، بعد الفوز الشامل على بيراميدز في اليوم الثامن والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

حقق فريق الزمالك الأول لكرة القدم فوزا ثمينا على نظيره من بيراميدز بثلاثة أهداف بدون مقابل في منافسات الدوري.

وبهذه النتيجة رفع نادي الزمالك رصيده إلى 66 نقطة في صدارة جدول الدوري الممتاز المصري.

فيما توقف رصيد بيراميدز عند 59 نقطة في ترتيب الدوري المصري.