سر مفاجئ.. الكشف عَنّْ أسباب رفض التحكيم منح الهلال التدابير الوقتية

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، عَنّْ آخر مستجدات قضية نادي النصر ضد الهلال والنجم العالمي محمد كانو، التي عصفت بالشوارع السعودية خلال الأشهر الماضية.

وضمن النصر توقيع كينو فِيْ يناير الماضي، بعد دخوله الفترة المجانية من عقده مع الهلال، قبل أن يفاجئ مجلس إدارة زعيم “الملايين” بالإعلان عَنّْ تجديد اللاعب ؛ لمدة 3 سنوات القادمة.

وأكدت صحيفة الرياضية، أن القضاة فِيْ ملف كنو رفضوا منح الهلال فرصة اتخاذ إجراءات مؤقتة، بحجة أنه لم يثبت ضرره.

“حالة” القياس العالمي ؛ قررت غرفة تسوية المنازعات حرمان الهلال من التعاقدات، وتعليق النجم الدولي لمدة 4 أشهر، الأمر الذي دفع الزعيم بالاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي.

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