سر “مفاجئ” يكشف أسباب غياب إيجالو عَنّْ معسكر الهلال

كشف الإعلامي فِيْصل القيران، السر الحقيقي لغياب الدولي النيجيري الدولي أوديون إيغالو مهاجم الفريق الكروي الأول لنادي الهلال، وسط تركيز الفريق الذي سيبدأ فِيْ مدينة برمنغهام الإنجليزية.

فِيْ قرار مفاجئ، أعلن نادي الهلال، اليوم الأربعاء، عدم سفر إيغالو مع الفرق إلَّى برمنغهام، لحضور المعسكر التدريبي للفريق، بسبب مخاوف بشأن قضية عائلية.

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وكتب القيران عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “بسبب مشكلة عائلية .. إغالو يطالب بمضاعفة عقده”.

يتقاضى إيغالو راتبا قدره 4 ملايين يورو فِيْ الموسم الواحد، أي ما يعادل 18 مليون ريال، بعد انضمامه إلَّى الزعيم فِيْ يناير الماضي من فئة الشباب.

وستسافر مهمة فريق الهلال لكرة القدم الأولى إلَّى برمنغهام بإنجلترا لإقامة معسكر تحضيري للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.