جذبت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، الأضواء أثناء حضورها مباراة تنس فِيْ ويمبلدون، وذلك بفضل مظهرها الأصفر.

لم تجذب ميدلتون انتباه عامة الناس الجالسين حولها فحسب، بل كانت أيضًا محور تركيز نجم هُوليوود توم كروز، الذي نظر إليها بإعجاب وشغف لرؤية مظهرها. اكثر وضوحا.

تألقت ميدلتون، 40 عامًا، بفستان قصير أصفر كناري، وقعت عليه روكساندا، وأكَمْلت الإطلالة بأقراط متدلية من تصميم كيكي ماكدونو، وارتدت زوجًا من أحذية جيانفِيْتو روسي.

هذه هِيْ المرة الثالثة التي تختار فِيْها دوقة كامبريدج الشابة ارتداء اللون الأصفر فِيْ بطولة ويمبلدون، بعد أن ظهرت سابقًا بنفس اللون الفاتح فِيْ بطولتي 2016 و 2022.

كَمْا ظهرت سابقًا بفستان Roksanda فِيْ جامايكا على هامش جولتها هناك مع زوجها الأمير ويليام كجزء من زيارته لمنطقة البحر الكاريبي فِيْ وقت سابق من العام.

لفت فستان ميدلتون انتباه الجمهُور، الذين كانوا حريصين على النظر إليها لرؤيتها بكل أناقتها فِيْ هذا الفستان. كَمْا التقطت بعض الصور للنجم الشهِيْر توم كروز وهُو يحاول التحرك من مقعده وانحنى جسده إلَّى الأمام ليرى نظرة ميدلتون بشكل أوضح، وهذه هِيْ اللحظات التي سجلتها كاميرات المصورون، وظهرت كروز كَمْا لو كانت من جمهُور ميدلتون، الذين أحبوا مظهرها وسعوا، مثل الآخرين، إلَّى مراقبتها عَنّْ كثب.

وشاهد ميدلتون من أرضية الملعب المباراة النهائية لبطولة الفردي الكبرى للسيدات، التي فازت بها الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، على حساب اللاعب التونسي أنس جابر.

وكان النجم توم كروز قد أشاد به متابعوه بالفعل فِيْ مايو الماضي بعد أن ساعد كيت ميدلتون فِيْ السماح لها بصعود بعض السلالم خلال العرض الأول لفِيْلم Top Gun Maverick فِيْ العاصمة البريطانية لندن، بينما كان زوجها يسير بجانبه. . تجاهها، يبدو مشغولاً، يعدل سترته وربطة عَنّْق.

سارع الجمهُور فِيْ ذلك الوقت للتعبير عَنّْ ثنائهم على موقف توم كروز وسلوكه الجيد أمام الجمهُور، ومساعده ميدلتون بوركي، فِيْ عمل يعكس جديته التامة فِيْ جميع عروضه.