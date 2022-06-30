سر وجود نجم منتخب البرتغال في الأهلي وكواليس حديث سواريش مع جوزيه

كشفت تقارير صحفية، عن مشاهد من المحادثة بين البرتغالي ريكاردو سواريس، المدرب الجديد لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، مع مواطنه مانويل خوسيه، قبل الموافقة على تدريب الأحمر.

أعلن النادي الأهلي، اليوم الخميس، التعاقد الرسمي مع البرتغالي ريكاردو سواريس لإدارة فريق ريد كاسل لكرة القدم الأول، خلفا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بعد إنهاء عقده، لمدة عامين.

وأشارت تقارير إلى أن سواريز استشار مواطنه مانويل خوسيه مدرب الأهلي السابق، قبل قبول عرض الأحمر حول طبيعة ضباطهم وكيفية عملهم بالداخل، لتقديم المشورة للأخير المدرب السابق. جيل فيسنتي، لقبول العرض.

كما ظهر النجم البرتغالي، نونو جوميز، خلال الساعات القليلة الماضية في أروقة النادي الأهلي، برفقة ريكاردو سواريس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، باللون الأحمر.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن نونو جوميز ساعد إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب في حسم المفاوضات مع ريكاردو سواريز، لكنه ليس وكيل المدرب البرتغالي.

يُذكر أن طاقم تدريب ريكاردو مكون من ماوريسيو فاش كمدرب، سامي كوموس كمدرب، راؤول فاريا كمطور أداء، بيدرو غيميريتش، مخطط تنزيل وعالم فيزيولوجي، إدواردو لوبو، مدرب حراس المرمى، لويس بيريرا، محلل أداء المنافسين. فرق.