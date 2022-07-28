سر وفاة سالم المنصوري يتصدر تويتر الإمارات، انتشر خبر وفاة سالم المنصوري على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وتم اطلاق الهاشتاق في الامارات للكشف والتحقيق في سبب وفاته، ومن خلال مقالنا في مواقع العرب اليوم سوف نتحدث عن سر وفاة سالم المنصوري يتصدر تويتر الإمارات، تابعونا.
قصة وفاة العميد سالم المنصوري في أثينا باليونان
يعتبر العميد سالم المنصوري من احد الشخصيات العسكرية في الامارات، فهو تلقى تعليمه الدراسي والجامعي في الامارات العربية المتحدة، وله العديد من المناصب في دولة الامارات العربية المتحدة، كان العميد سالم المنصوري يشغل منصب الملحق العسكري الاماراتي في اليونان، فهو كان من الافراد المثابرين والمجتهدين في منصبه، لذلك يبحث عدد كبير من الناس عن سبب وفاته الغامض في اليونان، حيث أن المصادر المقربة منه تقول انه تعرض لوعكة صحية كبيرة وعلى اثرها تم نقله الى المستشفى لتلقيه العلاج، ولكن لم تستطيع الفرق الطبية من علاجه وتوفى على الفور بعد وصوله المستشفى بساعات قليلة.
من هي زوجة العميد سالم المنصوري
ولد العقيد سالم المنصوري في الامارات العربية المتحدة، وهو يحمل الجنسية الإماراتية، درس البكالوريوس في جامعات الامارات وتخرج منها، كان يحب العمل السياسي حيث تألق وأبدع في مجاله السياسي، وعرف عنه بالشجاعة والكرم، فهو محبا للخير والعمل الإنساني، وكان مشهورا بالقوة وتقديم المساعدة للغير، ويعتبر العميد سالم المنصوري متزوج من سيدة إماراتية ولكنه من الشخصيات التي كانت تتحفظ على العديد من المعلومات الخاصة بحياته ولن يفصح عن أي معلومات عنها بعيد كل البعد عن وسائل الإعلام، الجدير بالذكر لديه أبناء ويعيشون في سلام.