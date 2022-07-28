سر وفاة سالم المنصوري يتصدر تويتر الإمارات

انطلقت الهاشتاق في الامارات حول معرفة السبب في وفاة العقيد سالم المنصوري في اليونان، وقام رواد السوشيال ميديا بأطلاق الهاشتاق للكشف عن ملابسات موته، فهذا الخبر سبب الضجر في الشعب الإماراتي بشكل كبير، وقامت الحكومة بتهدئة الشعب والجماعات التي تحاول معرفة سبب وفاة العقيد سالم المنصوري، ونعت دولة الامارات العقيد سالم المنصوري الذي توفي في ظروف غامضة يوم السبت اموافق الثالث والعشرون من شهر يوليو للعام الحالي 2022.

قصة وفاة العميد سالم المنصوري في أثينا باليونان

يعتبر العميد سالم المنصوري من احد الشخصيات العسكرية في الامارات، فهو تلقى تعليمه الدراسي والجامعي في الامارات العربية المتحدة، وله العديد من المناصب في دولة الامارات العربية المتحدة، كان العميد سالم المنصوري يشغل منصب الملحق العسكري الاماراتي في اليونان، فهو كان من الافراد المثابرين والمجتهدين في منصبه، لذلك يبحث عدد كبير من الناس عن سبب وفاته الغامض في اليونان، حيث أن المصادر المقربة منه تقول انه تعرض لوعكة صحية كبيرة وعلى اثرها تم نقله الى المستشفى لتلقيه العلاج، ولكن لم تستطيع الفرق الطبية من علاجه وتوفى على الفور بعد وصوله المستشفى بساعات قليلة.

من هي زوجة العميد سالم المنصوري