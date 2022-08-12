سعاد السلمي تحقق حلمها من بائعة لصاحبة مشروع خاص في الدمام

كشفت سعاد السلامي، من الدمام، عن تفاصيل تحقيق حلمها من أن تكون بائعة في سوبر ماركت إلى افتتاح مشروعها الخاص لمتجر بقالة.

# من السعودية | سعاد السلامي … استطاعت أن تحقق حلمها وتتغلب على كل التحديات وهنا كانت بدايتها في المشروع ⬇️. # قناة_السعودية pic.twitter.com/IeJhS7zQF9

– قناة سعودية (saudiatv) 12 أغسطس 2022

علي أن أعمل

وقالت سعاد السلامي في تصريحات للقناة السعودية إنها اضطرت للعمل بعد وفاة زوجها، وكانت البداية تعمل في سوبر ماركت ؛ لكن الراتب كان ضئيلاً ولا يكفي لاحتياجاتها واحتياجات أطفالها.

وأضافت سعاد أنها قررت فتح مشروع صغير يكفيها وأطفالها، وهو محل بقالة صغير، ويعمل بمفردها.

العديد من التحديات

وعن أبرز التحديات التي واجهتها في بداية مسيرتها، قالت سعاد إن أبرزها عدم تقبل المجتمع لفكرة وقوف المرأة في محل بقالة لبيع وشراء البقالة، مشيرة إلى أن الناس في البداية كانوا كذلك. يقف عند الباب ولم يدخل للشراء ؛ لكنها أصرت على منصبها وبعد فترة بدأوا في الشراء منها بل وشجعوها.

وأضافت سعاد أنها تعلم أشياء كثيرة من عمله في متجره الصغير، منها تحقيق الحلم، والصبر، والاعتماد على الذات، وكيفية التعامل مع الجمهور.

وأشارت إلى أنها تعمل هي وأطفالها في الورديات في محل البقالة من الساعة 730 صباحًا حتى 11 ليلًا.