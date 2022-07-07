سعاد سليمان ترتدي النقاب فِيْ حركة مفاجئة.. وهذه ملهمتها

بعد أشهر من قرارها الانسحاب من الوسط الفني، ظهرت الفنانة الكويتية الشابة سعاد سليمان، مرتدية النقاب برفقة أطفالها، فِيْ صورة نشرتها عبر حسابها على “سناب شات”.

فِيْ الآونة الأخيرة، فاجأت سعاد سليمان، المعروفة باسم “سودة”، متابعيها بارتداء النقاب وتعليقات التهنئة التي انتشرت على حسابها. الأمر الذي دفعها للخروج بمقطع فِيْديو لشكر كل من باركها بهذا القرار، مؤكدة أنها ما زالت تتعلم الطريقة الصحية لاستخدامه وتطلب منهم التحلي بالصبر.

وعَنّْ أسباب اتخاذ هذه الخطوة المفاجئة، أشارت إلَّى أن الله يهدي من يشاء، وأوضحت أنها تأثرت بشريفة كارلو، الداعية الأمريكي المقيم فِيْ الكويت الذي اعتنق الإسلام منذ عقود، والذي غرس فِيْها العزم على ذلك. أدى النقاب عليها، ورأيتها فِيْ أحد الاجتماعات بالصدفة ؛ ليصبح معبوده.

وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عَنّْ دعمهم لها، وكتبت واحدة “الله يمتحن دينها والحجاب والغطاء … من يعلق على غير ذلك فهُو من أعوان الشيطان لا يفرح بعودة العبد”. لربه وقربه منه. فبدلا من الدعاء لمثابرتها تقول كلمات لا داعي لها .. أمر إلهِيْ بالحجاب والستار، ليس هُو الثرثرة والمزاح .. فلنصلي لها ولكل نساء الحجاب الشرعي.

وعلق آخر “الله برهن على غبائه. تخلى عَنّْ التمثيل والدراسة. صار مدرسة إسلامية لكن النقاب ليس ضروريا”.

يأتي استخدام سعودة للنقاب بعد عام ونصف من ارتدائها الحجاب لأول مرة، وبعد أقل من عام من تقاعدها من الفن.

أثارت الفنانة الكويتية ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان اعتزالها التمثيل فِيْ فِيْديو نشرته عبر حسابها على “سناب شات”، كشفت من خلاله الأسباب، قائلة “سبب اعتقالي أنني قبلت، ولله الحمد”. إلَّى الله مع تعليم أساسي متخصص فِيْ أبيه الحق فِيْ التمثيل.

وتابعت الفنانة الكويتية “اساساً كنت تستر على الرافضة ان اكون ممثلة. لا اريد شي يخدش حجابي وانا موجوده ولا يعَنّْي انني لست ممثلة. الحياة انتهت. ليس من الطبيعي بالنسبة لي أن ألتقط صورا لمقاطع عَنّْدما أستطيع، لكن حياتي مكرسة لأولادي ودراساتي.

ولدت سعودة فِيْ عائلة من الفنانين، والدتها الفنانة مي البلوشي، ابنة شقيق الفنانة مرام وهند البلوشي، وشقيقتها المطربة شيماء.

بدأ حياته الفنية عام 2013 بتقديم برنامج “كاش مو بلش” على قناة الشاهد بمشاركة والدته مي البلوشي، ثم التفت إلَّى التمثيل وقدم أكثر من عمل خلال فترة، وحقق الذي جعلها تستمر فِيْ التمثيل.