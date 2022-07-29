مرت أسابيع قليلة منذ أن ارتدت الفنانة الكويتية المتقاعدة سعاد سليمان النقاب، وهِيْ الآن تلمح إلَّى خلعه.

نشرت سعاد سليمان، عبر حسابها على تطبيق سناب شات، تدوينة تحدثت فِيْها عَنّْ الصعوبة التي تواجهها فِيْ ارتداء النقاب، خاصة أنها تعاني من الربو، وكتبت أسأل الله المغفرة وأتوب أمامه. القول ان الخبر ليس جيداً ولكني نشأت وأمر بظروف لم أرغب فِيْ رؤية أشخاص فِيْ حالتي، واتخذت قرار النقاب.

وأضاف أن الشيطان بدأ يهمس فِيْ رأسه قائلاً “لمدة يومين كان عَنّْدي قاعدة تختنق من الرطوبة، وعلمت أني مصابة بالربو، فاغفر لي الله.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ما ينشره، وأعربوا عَنّْ دعمهم لأي قرار يتخذه، مشيرين إلَّى أنه ليس التزامًا، وكتب أحدهم من أجله “أقول إن رأيي هُو النقاب وليس واجبًا عاديًا. أنا أحفر، أهم شيء هُو الوجه، لا زينة ولا خلاص.

وكتبت أخرى “سعودة الحجاب مهمة ومفروضة، والنقاب لا يتوقع أن يُفرض، لذا حبي هُو الأهم”.

فِيْ وقت سابق، صدمت سعاد سليمان، المعروفة بسعودة، متابعيها بارتداء النقاب، وانتشرت التعليقات عبر حسابها ؛ دفعها ذلك إلَّى نشر مقطع فِيْديو لشكر كل من باركها بهذا القرار، موضحًا أنها ما زالت تتعلم الطريقة الصحية لاستخدامه.

وعَنّْ أسباب اتخاذ هذه الخطوة المفاجئة، أشارت سعاد إلَّى أن الله يهدي من يشاء، وأوضحت أنها تأثرت بشريفة كارلو، الداعية الأمريكي المقيم فِيْ الكويت، والذي أسلم منذ عقود، حيث زرعت العزم على ارتداء الملابس. عَنّْدما رآها النقاب بالصدفة، لاحظ أنها أصبحت مثله الأعلى.

يأتي استخدام سعودة للنقاب بعد عام ونصف من ارتدائها الحجاب لأول مرة، وبعد أقل من عام من تقاعدها من الفن.

ولدت سعودة فِيْ عائلة من الفنانين، والدتها الفنانة مي البلوشي، ابنة شقيق الفنانة مرام وهند البلوشي، وشقيقتها المطربة شيماء.

بدأت سعاد حياتها الفنية عام 2013 بتقديم برنامج “كاش مو بلش” بمشاركة والدتها مي البلوشي، ثم تحولت إلَّى التمثيل وقدمت خلال مسيرتها الفنية أكثر من وظيفة محققة النجاح. مما جعلها تستمر فِيْ التمثيل.