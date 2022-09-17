من هو سعدون حماد العتيبي ويكيبيديا السيرة الذاتية،تعتبر سعدون حماد العتيبي من اهم وابرز الشخصيات اللامعة بدولة الكويت وبالتالي فان سعدون حماد العتيبي شغل الكثير من المناصب المهمة والمرموقة بالكويت واكتسب قاعدة جماهيرية واسعة حول العالم وشهرة ونجتح واسع كما وفاز سعدون حماد العتيبي بالكثير من الانتخابات مجلس الأمة الكويتي وهو من اصول كويتية وحقق الكثير من الانجازات والنجاحات طوال مسيرته المهنية.

سعدون حماد العتيبي ويكيبيديا

هو سعدون حمادة مزعل المقيع العتيبي، أحد نواب مجلس الأمة الكويتي السابقين. ينتمي إلى قبيلة العتيبة من منطقة المقاطعة. ولد في الكويت في 2 أغسطس 1959 م. أمضى جميع مراحله التعليمية داخل الكويت، وهو حاصل على بكالوريوس في القانون. في مجلس الأمة الكويتي للسنوات (1999، 2006، 2008، 2009، ودورة 2012 التي ألغتها المحكمة الدستورية).

المسيرة الانتخابية لسعدون حماد العتيبي

وخلال مسيرته السياسية، أدار سعدون حمادة العتيبي عدة جولات انتخابية في عدد من الجلسات في مجلس الأمة الكويتي. وكانت أبرز محطات هذه المسيرة على النحو التالي

ودخل العتيبي جولته الانتخابية الأولى في مجلس الأمة عام 1990، وحصل في ذلك الوقت على المركز الثاني، وحصل خلالها على 933 صوتًا.

وفاز العتيبي بالمركز السابع في انتخابات مجلس الأمة بعد الغزو العراقي للكويت عام 1992، وحصل في ذلك الوقت على 718 صوتا.

كما حصل على المركز الثالث في انتخابات مجلس الأمة الكويتي عام 1996 م حيث حصل على 3242 صوتا.

وحقق المركز الثاني في انتخابات 1999 بفارق طفيف عن أقرب منافسيه خالد العدوة بثلاثة أصوات لكن هذه الجولة طعنت وأعيدت الانتخابات وفاز خالد العدوة بـ 3538 صوتا بينما – العتيبي حصل على 2735 صوتا.

وفاز بالمركز الثاني في انتخابات المجلس عام 2003، وحقق عدد أصوات 3040 صوتا.

وفاز بالمركز الأول في انتخابات 2006 وحصل على 6882 صوتا.

مناصب سعدون حماد العتيبي بمجلس الامة

وخلال فترة وجوده في مجلس الأمة الكويتي، صوت العضو سعدون العتيبي على عدد من الردود التي استجوبها عدد من الوزراء في الحكومة الكويتية، وكان أبرز مناصبه على النحو التالي

مناصبه في 2022

وكان موقفه من الاستجوابات كالتالي

الموضوع هو موقفه

استجواب الوزيرة هند الصبيح (كانون الثاني 2022) مع الاستجواب استجواب الوزير بخيت الرشيدي (2022) ضد الاستجواب استجواب الوزيرة هند الصبيح (أيار 2022) امتنع

مناصبه في عام 2022

وكان موقفه من الاستجوابات كالتالي

الموضوع هو موقفه

استجواب الوزير خالد الروضان (2022) ضد الاستجواب استجواب الوزير محمد الجابري (2022) ضد الاستجواب استجواب الوزير نايف الحجرف (2022) ضد الاستجواب

مناصبه في عام 2022

وكان موقفه من الاستجوابات كالتالي

الموضوع هو موقفه

استجواب الوزير باراك الشيطان (2022) ضد الاستجواب استجواب الوزير أنس الصالح (آب 2022). ضد الاستجواب استجواب الوزير سعود هلال الحربي (آب 2022). امتنع استجواب الوزير سعود هلال الحربي (سبتمبر 2022). امتنع استجواب الوزير أنس الصالح (سبتمبر 2022). ضد الاستجواب

مناصبه عام 2022

وكان موقفه من الاستجوابات كالتالي

الموضوع هو موقفه

التصويت لفتح الباب أمام أي عمل جديد (تعديل النظام الانتخابي) لا اوافق استجواب الوزير حمد جابر العلي (يناير 2022) ضد الاستجواب استجواب الوزير أحمد ناصر الصباح (شباط 2022) ضد الاستجواب استجواب الوزير علي حسين الموسى (آذار 2022) ضد الاستجواب

سعدون حماد العتيبي وقضية النائب البنغالي

في 16 يونيو 2022، اتهم سعدون حماد العتيبي والنائب صلاح خورشيد، بالتعاون مع النائب البنغلاديشي محمد إسلام، في قضية الاتجار بالبشر، ورفعت الحصانة عنه وقتها للمثول أمام القضاء الكويتي. للتحقيق، واتهم سعدون العتيبي بتلقي رشوة قدرها 50 ألف دينار كويتي. من النائب البنجلاديشي محمد شهيد إسلام. بهدف تسهيل بعض المعاملات وإنجاز بعض الإجراءات، وعلى خلفية هذه التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة الكويتية، وبتاريخ 29 أغسطس 2022، تم الإفراج عن النواب بكفالة قدرها عشرة آلاف دينار كويتي على ذمة القضية، وبتاريخ 22 أكتوبر، أعيد التحقيق في القضية، وأفرج عنه بكفالة 10 آلاف دينار، وحدد موعد 5 نوفمبر 2022 للنظر في القضية، وفي السادس والعشرين من أبريل 2022 م، برأت محكمة الاستئناف الكويتية. العتيبي من التهمة الموجهة إليها، وأدين آخرون في القضية.

تويتر سعدون حمادة العتيبي

يحرص النائب الكويتي السابق في مجلس الأمة الكويتي، سعدون العتيبي، على التواصل بشكل دائم مع متابعيه وداعميه، عبر حساب على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، حيث ينشر أخباره وهواتفه المحمولة ومساهماته الدائمة في الدائرة الانتخابية. وخلال هذه الفترة ينشر العتيبي موعد جولاته الانتخابية ويدعو مناصريه لحضور جلسات حواره في الدائرة الثالثة يمكنكم متابعة ذلك عبر هذا الرابط.

سعدون حماد العتيبي من الشخصيات الكويتية الناحجة واللامعة في دولة الكويت والتي عمل في العديد من المناصب الهامة والبارزة بدولة الكويت وذلك بمجلس الامة الكويتي والتي يندرج سعدون حماد العتيبي الى قبيلة العتيبة بدولة الكويت والتي حقق شهرة واسعة بالوطن العربي عبر منصابه البارزة والناجحة.