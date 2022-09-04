سعد الحارثي “يفاجئ” جماهِيْر النصر.. ماذا قال عَنّْ بيتي مارتينيز

أثار سعد الحارثي، أسطورة كرة القدم فِيْ نادي النصر، الجدل فِيْ الشارع الرياضي السعودي، بعد أن أبدى رأيه فِيْ أزمة النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز فِيْ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

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سعد الحارثي (38 عاما) اعتزل كرة القدم محليا ودوليا عام 2013 أي قبل 9 سنوات.

الحارثي أحد أساطير كرة القدم فِيْ النصر، بالنظر إلَّى الفترة الطويلة التي قضاها مع الفريق الأول، من 2004 إلَّى 2011، قبل أن يفاجئ الشارع الرياضي السعودي، بانضمامه إلَّى منافسه الهلال، عام 2011.

سعد الحارثي “يفاجئ” جمهُور النصر .. ماذا قال عَنّْ بيتي مارتينيز

يمر النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز بأزمة كبيرة، بعد أن أكد أكثر من صحفِيْ رياضي من الجالية السعودية تعرضه لإصابة خطيرة تهدد مسيرته الكروية.

النصر فِيْ طريقه لإنهاء عقد النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز، ربما فِيْ غضون الساعات القليلة المقبلة. (انظر التفاصيل من خلال الموقع الرسمي)

وفِيْ هذا السياق، قال سعد الحارثي لـ “SSC” Sports إن النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز لا يستحق البقاء فِيْ صفوف النصر لموسم 2023.

وأكد أن بيتي لم يقدم المستويات المتوقعة منه، منذ إصابته أمام الأهلي فِيْ موسم 2022-2022، لأن مجلس إدارة النصر أخطأ، بحسب قوله، بإبقاء الـ 29 عاما- لاعب قديم. – قديمًا، هذا الصيف، وعدم تضمين بديل له فِيْ منصب “صانع الألعاب”.

البعض أيد ما قاله سعد الحارثي، لكن شريحة كبيرة من محبي النصر يعتقدون أنه من الأفضل لبيت مارتينيز أن يستمر حتى نهاية العقد صيف 2024.