سعد الصغير لـ بوسي والدك كان نفسه ياكل جمبري.. وتمنى أن تكلميه قبل موته

تحدث الفنان المصري سعد الصغير، عَنّْ علاقته بمحمد شعبان والد الفنان الشعبي بوسي، الذي وافته المنية عَنّْ عمر يناهز 85 عاما بسبب أمراض الشيخوخة.

وقال الصغير لـ “العرب اليوم” إنه كان تابعاً جيداً لوالد بوسي، لأنها لم تسأل عَنّْه، وأرادت منه أن يمنحها ألف جنيه أو ألفِيْ جنيه شهرياً، أو الاتصال به هاتفِيْاً قبل وفاته.

واستنكر الصغير ما فعله بوسي بأصدقائه ودائنيه مثل الفنان محمود الليثي والمنتج أحمد السبكي وآخرين، الذين لم يدعوهن لحفل زفافه الأخير على مصفف الشعر هشام ربيع.

وأكدت الفنانة المصرية أنها تواصلت مع بوسي بعد أن قدم لوالده منزلاً، وأخبرها أنه سيعلن أنها هِيْ التي وفرت لوالده ذلك المنزل، ليصدق الجمهُور، لكنها رفضت وقام بإرسالها. هُو – هِيْ مع مدير عملك لإلهاء هذه الفكرة.

وأضاف أن والد بوسى أراد منه أن يأكل أنواعًا مختلفة من الطعام قبل وفاته، مثل “الروبيان”، وأن يتلقى علاجه ويكون متاحًا له، مشيرًا إلَّى أنه حُرم من أشياء كثيرة فِيْ الحياة.

وتابع سعد الصغير حديثه، أن بوسي كان يرسل لوالده 2000 جنيه شهريًا، لكنه امتنع مؤخرًا عَنّْ إرسالها، مما تسبب له فِيْ أزمات مالية، وكان يتنقل أيضًا بأنبوب أكسجين.

وأوضح أنه فِيْ آخر أيامه تمنى لو أن ابنته تتصل به وتسلمه هاتفِيْا، معلقا “لقد حرمته من الفرح وكل حاجة، وقال له أبوه الله يكفِيْنا وهُو خير. وكيل.” فِيْك.”

توفِيْ والد بوسى، محمد شعبان، صباح اليوم الأحد، وكان من المقرر أن يخضع لعملية جراحية الأربعاء المقبل، حيث أكدت بعض الصحف المحلية أنه توفِيْ مبكرا بسبب أمراض الشيخوخة التي عانى منها، وتم دفنه. فِيْ مقبرة الأسرة الساعة الثامنة صباحا.

وتجدر الإشارة إلَّى أن أزمة الفنانة ووالدها نشأت بعد انتشار مقطع فِيْديو له على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فِيْه مريض يعاني من أمراض الشيخوخة ويعيش فِيْ شقة مهجورة، وانتشرت وسائل الإعلام. أزمة بين الاثنين.

وسبق أن كشفت الفنانة بوسي، تفاصيل أزمتها مع والدها، وقالت خلال مقابلة تلفزيونية إنها شعرت بأذى شديد منه، وعاشت معه طفولة قاسية، لذا فهِيْ لا تريد التواصل معه. الى.