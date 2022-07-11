سعد الصغير يرد على اتهامات أرملة شقيقه بحرمانها من ميراثها

كذب الفنان المصري سعد الصغير، أحد النساء اللواتي زواجهن من شقيقه الراحل وأرملة شقيقه، وأنه حرمها من الميراث.

وقال الفنان سعد الصغير لـ “العرب اليوم” إن هذه المرأة كاذبة ولم تتزوج من شقيقها الراحل، مشيرة إلَّى أنها متزوجة منذ سنوات طويلة من والدة أولاده التي تعيش فِيْ نفس المبنى الذي يعيش فِيْه سعد. الأرواح.

وأضاف أنه اشترى مؤخرًا سيارة لأبناء شقيقه الراحل، وهذه السيدة كاذبة، وأعلن أنها حامل بصبي، لكن هذا غير صحيح، وسيثبت القانون ذلك.

ورد سعد الصغير على اتهامات المرأة التي قالت إنها أجهضت حتى لا تحصل على الميراث، مشيرًا إلَّى أنها لو كانت قد تزوجت من أخيها، فستذهب إلَّى المحكَمْة وتصدر إقرارًا بالميراث. .

وفِيْ وقت سابق طلبت أرملة شقيق الفنان سعد الصغير المساعدة بسبب قهرها وحرمانها من حقها فِيْ الميراث والحق الشرعي بعد وفاة زوجها، حيث امتنع عَنّْ منحها ميراثه. حَقيْقَة أنه كان على علم بالإعلان عَنّْ الميراث، بل وحتى افتراء عليها وقال إنها كانت متزوجة من شقيقه فِيْ زواج عرفِيْ ليس بشكل رسمي، على حد قوله.

قالت أرملة شقيق سعد الأصغر إن الفنانة تعتبر رب الأسرة، ولا يقوم أحد بأي خطوات دون إذنه، فطلبت مساعدته وتحدثت معه ليحصل على حقه الشرعي فِيْ ميراثه. متوفى زوج محمد.

وتابعت حديثها قائلة “وكان سعد قال لي قبل ذلك يجب أن ترث وكل شيء تحت سيطرتك وهُو سيساعدك، وقد وصلني منه حتى الآن فِيْ سنوات 35 ألف جنيه فقط، وأقسم بالله جوزي يوم ماتت أتت إلي من أجل كل حاجة لأنها كانت تخاف من سعد. وما كانت تخاف منه حدث أوه “.

وتابعت أرملة شقيق سعد الأصغر، أن الفنانة رفضت منحها حق الميراث القانوني لزوجها الراحل، إضافة إلَّى محاربة سمعتها وشرفها، قائلة إنها غير متزوجة من شقيقها. بأوراق رسمية وهُو مزور تمامًا ولكن بشهادة زواجه الرسمية وتوقيعه على كليهما.

واختتمت السيدة حديثها بالقول إن الفنان سعد الصغير يشارك فِيْ عرضها طوال الوقت ويرفض منحه حقوقه بسبب نجوميته.